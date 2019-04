Premier League steekt ook Tottenham Hotspur helpende hand toe

Tottenham Hotspur krijgt net als Ajax extra rust in de competitie om zich goed voor te kunnen bereiden voor de halve finale van de Champions League.

De KNVB maakte eerder deze week bekend dat de volledige voorlaatste speelronde in de wordt verplaatst naar 15 mei, zodat de vereiste rust heeft in aanloop naar de eerste halve finale van de tegen . The Spurs krijgen van de Premier League nu ook twee extra rustdagen in aanloop naar de return van het tweeluik met de Amsterdammers, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

In eerste instantie had Tottenham op maandag 6 mei moeten aantreden tegen , terwijl twee dagen later in de Johan Cruijff ArenA de return van de halve finale tegen Ajax wacht. The Spurshebben direct na het bereiken van de laatste vier van de Champions League contact opgenomen met de organisatie van de Premier League om te kijken of de uitwedstrijd tegen the Cherriesverplaatst kon worden.



Het duel met Bournemouth wordt verplaatst naar zaterdag 4 mei, terwijl Ajax een dag later in de finale van de aantreedt tegen . Een week eerder hebben de Amsterdammers een vrij weekend, doordat de KNVB besloten heeft om de volledige speelronde van zondag 28 april te verplaatsen naar woensdag 15 mei. Tottenham moet dat weekeinde wel gewoon in actie komen en speelt op zaterdag 27 april om 13.30 uur tegen .



"We zijn in gesprek, maar verwachten er niet veel van. Het is nu eenmaal heel moeilijk. Voor een halve finale moeten beide ploegen eigenlijk evenveel dagen hebben om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Beide ploegen verdienen dezelfde voorbereiding", zo tekent de Daily Mailop uit de mond van Pochettino. Zijn ploeg neemt het zaterdagmiddag andermaal op tegen , deze keer in de Premier League.