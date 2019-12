Noodgreep helpt Ajax niet: "Het was onbegrijpelijk van Erik ten Hag"

Ajax verloor dinsdag in eigen huis met 0-1 van Valencia, waardoor de Amsterdammers zijn uitgeschakeld in de Champions League.

De ploeg van Erik ten Hag kwam ondanks enkele mogelijkheden niet tot scoren en is nu veroordeeld tot het spelen van .

De Nederlandse kranten spreken van een nieuw trauma voor , nadat de ploeg vorig seizoen in de halve finale op dramatische wijze werd uitgeschakeld door .

Het Algemeen Dagblad zag het al snel misgaan bij Ajax. "Stampvoetend meldt André Onana zich na 24 minuten tussen zijn medespelers. Hij schreeuwt het uit en klapt zijn handen hard tegen elkaar."

"Vol ongenoegen heeft de doelman enkele tellen eerder moeten toezien hoe Rodrigo plotseling helemaal vrij voor hem opduikt en de bal genadeloos binnenschiet."

"Sommige Ajacieden denken nog aan buitenspel, maar Joël Veltman heft dat staand in niemandsland eigenhandig op. Het is een symbolisch slotstuk van een openingsfase als een flipperkast. En het begin van een Amsterdamse avond vol chagrijn en teleurstelling."

Volgens de Volkskrant werd de Johan Cruijff ArenA steeds stiller gedurende de wedstrijd. De ingehouden adem was bijna hoorbaar, aldus de krant.

"De zucht naar verlossing, de groeiende vertwijfeling, de frustratie ook om voetbal dat steeds meer Spaanse simulatie was, en een ketting van overtredingen, met banale wildwesttaferelen. (...)"

"Te veel moest komen van Hakim Ziyech, die zich soms als een tovenaarsleerling in een verlaten opleiding moet hebben gevoeld." NRC constateert dat veel Ajacieden ondermaats waren, zoals Noa Lang.

"Noa Lang, het bejubelde onbevangen talent, speelt ogenschijnlijk opeens met spanning in de benen. Hij heeft moeite met het hoge niveau, conditioneel, in dit tempo."

"Je ziet hem rond de middenlijn uitpuffen, na een half uur, als Ajax ten aanval trekt. En hij komt vaak 'in' de bal, waar Ajax juist gebaat is bij diepgang.

Ajax is offensief te statisch, mist de geblesseerde David Neres en Quincy Promes, de pingelaars met snelheid en creativiteit. Nu: te veel passers, te weinig lopers."

De Telegraaf stelt vast dat Ten Hag snel alle scherven bijeen moet rapen. "In de rust greep Ten Hag in en kreeg de met geel belaste Edson Alvarez te horen dat hij zich kon omkleden.

"Sergiño Dest loste hem af en nam de rechtsbackpositie over van Noussair Mazraoui, die naar het middenveld verhuisde. Het was een noodgreep en daarom onbegrijpelijk waarom hij Carel Eiting, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch maandag in Jong Ajax tegen liet spelen."

"Een van de drie zelfopgeleide middenvelders op de bank zetten tegen , had hem veel meer (creatieve) mogelijkheden geboden."