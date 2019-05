'Neymar mag geen titelfeestje vieren met PSG door schorsing'

Paris Saint-Germain speelt zaterdag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Dijon en na afloop gaan de spelers hun behaalde landstitel vieren.

Naar verluidt moeten Neymar en Marquinhos, allebei geschorst, echter vanaf de zijkant toekijken.



L'Équipe meldt dat de Franse autoriteiten Les Parisiens hebben gewaarschuwd dat men sancties kan verwachten als het duo, tegen de regels in, aanwezig zal zijn bij de ceremonie op het veld. is al weken zeker van de Franse titel, maar pas na de wedstrijd tegen zal de trofee daadwerkelijk overhandigd worden aan de club.



Volgens de Franse sportkrant denkt PSG erover na om de regels doelbewust te overtreden en Neymar en Marquinhos 'gewoon' het feestje te laten meevieren. De grootmacht zou een straf, naar alle waarschijnlijkheid een geldboete, accepteren. Na het duel met Dijon sluit PSG het seizoen in de af met een uitwedstrijd tegen middenmoter .



Neymar is geschorst vanwege een uithaal naar een supporter na de verloren bekerfinale tegen Stade . De sterspeler van PSG moet drie duels toekijken, nadat hij het aan de stok kreeg met een fan op de tribune. De Braziliaan deelde de supporter een tik uit, een incident dat op camera werd vastgelegd. De beelden gingen de hele wereld over en de Franse bond besloot Neymar uiteindelijk fors te straffen.