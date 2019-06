Koeman mist aanvallende opties: "Hopen dat we er wat bij krijgen"

Ronald Koeman reageerde na afloop van de verloren Nations League-finale tegen Portugal (1-0) teleurgesteld.

De bondscoach van het vond dat zijn ploeg vooral de nauwkeurigheid miste om het de Portugezen moeilijk te kunnen maken. "We waren onnauwkeurig", vertelde Koeman voor de camera's van de NOS. "Soms werd de lange bal gezocht, maar dat kon helemaal niet. We hadden meer balvast moeten zijn en op het juiste moment moeten inspelen. Dat ligt ook aan de tegenstander. Portugal speelde zoals verwacht. Wij waren te onnauwkeurig met te snel de lange bal. We deden in balbezit ook te weinig."



Ondanks de nederlaag is de keuzeheer trots op zijn ploeg. ''Ik ben trots op mijn spelers, maar teleurgesteld in het resultaat. Als je kijkt waar we vandaan komen, hebben we grote stappen gemaakt", zegt Koeman, die vindt dat de selectie van Oranje vooral aanvullend nieuw talent kan gebruiken.



Verdedigend staat het goed en op middenveld hebben we veel keuze. Laten we hopen dat we de komende jaren voorin meer krijgen. Dan winnen we aan creativiteit", aldus de oefenmeester, die zijn ogen openhoudt voor aanstormend talent. "Je ziet dat er wel een aantal spelers aan zit te komen voor de aanval, maar het niveau voor Oranje is iets anders dan af en toe een wedstrijd in Nederland spelen."



Koeman vindt dat Nederland heeft laten zien zich te kunnen meten met de internationale top. "In de hebben we tegen de sterkste Europese landen gespeeld zoals Frankrijk, Duitsland, Engeland en Portugal. Alleen Spanje hebben we niet getroffen. België? Ik denk dat wij niet onder doen voor België", besluit de bondscoach.