Klopp en Liverpool zijn 'respectloos' door minachting van FA Cup replay

De manager van Liverpool is erg uitgesproken in zijn wens om het aantal wedstrijden te verminderen en hij slaat de replay tegen Shrewsbury Town over.

Jürgen Klopp trekt zich duidelijk niet zoveel aan van marketingcampagnes.

Weet je nog waar BT Sport in 2019 mee op de proppen kwam?

"Don't mug off the cup", was de boodschap van de Britse zender. Met andere woorden: toon een beetje respect voor de en besef dat 's werelds oudste clubvoetbalcompetitie nog steeds interessant is. Een toernooi om te koesteren.

Dat valt echter te betwisten nu Klopp naar buiten heeft gebracht dat zijn ploeg in feite de replay van tegen Shrewsbury Town zal boycotten.

Het is niet helemaal te vergelijken met dat zich in 1999/00 terugtrok vanwege deelname aan het WK voor clubteams, maar het komt wel in de buurt. Dit is een eliteclub, een zevenvoudig toernooiwinnaar die z'n plek in de volgende ronde te grabbel gooit om een statement te maken. We zijn gewend aan verzwakte teams, lage toeschouwersaantallen, vreemde aanvangstijdstippen en afnemende belangstelling, maar dit is iets heel nieuws. Als Klopp zijn plan doorzet, wordt het een historisch moment. En zeker niet om de juiste redenen.

"Wij zullen er niet zijn. De jonge jongens gaan die wedstrijd spelen", zei de Duitser zondag na de 2-2 op Montgomery Waters Meadow. Op de vraag van Goal of dat betekent dat hij zelf ook afwezig is, antwoordde hij: "Ja. Neil Critchley (manager van Liverpool Onder-23, red.) heeft dan de leiding."

Klopp's standpunt is duidelijk. De coach wordt gesteund door de Fenway Sports Group, de eigenaar van de club, en hij was ook bereid om zijn standpunt uit te leggen.

"In april 2019 kregen we een brief van de Premier League. Ze vroegen ons om de winterstop te respecteren en geen internationale oefenduels of andere wedstrijden te organiseren. Daar hebben we ons aan gehouden."

De brief waarnaar Klopp verwijst, is verstuurd naar alle Premier League-clubs. Zij werden inderdaad verzocht om geen wedstrijden te spelen tijdens hun onderbreking van twee weken. Volgens de brief werd er verwacht dat ze 'de onderliggende redenen voor een pauze middenin het seizoen zouden respecteren, namelijk om hun spelers een onderbreking te bieden van de fysieke en mentale ontberingen van het spelen van wedstrijden'.

Dat is precies wat Klopp nu ook wil doen. "Je kunt niet met ons omgaan alsof niemand er om geeft", vervolgde hij. "Ik weet dat het geen populaire mening is, maar zo kijk ik er tegenaan. De Premier League vroeg ons om de 'winter break' te respecteren. Dat doen we. Als de FA dat niet respecteert, kunnen wij dat niet veranderen."

Klopp heeft zijn afkeer van de FA Cup nauwelijks verborgen gehouden nadat hij in Engeland arriveerde. Kijk maar naar de opstellingen tegen Exeter City en in 2016, Plymouth Argyle en in 2017 en ook vorig jaar tegen The Wolves. Zelfs de ploeg die eerder deze maand versloeg, telde vijf tieners.

Liverpool speelt aanstaande woensdag een competitiewedstrijd tegen West Ham (uit) en zaterdag komt op bezoek. Daarna zou een pauze van twee weken volgen tot de volgende wedstrijd tegen Norwich City op 15 februari. De teleurstellende remise bij Shrewsbury, na een 0-2 voorsprong weg te geven, gooide echter roet in het eten. Op dinsdag 4 of woensdag 5 februari is de replay op Anfield.

Overigens is Klopp niet de enige die klaagt over de bizarre planning. Verdediger Jack Stephens, die met Southampton 'op herhaling' moet tegen , noemde het 'gek'. José Mourinho en Pep Guardiola zijn van mening dat replays in de FA Cup moeten worden afgeschaft. Ondertussen blijft Klopp volhouden dat topspelers tegenwoordig te veel wedstrijden moeten spelen.

Ook hij is voor de afschaffing van replays en de 52-jarige trainer vroeg zich openlijk af waarom de halve finales van de over twee duels worden afgewerkt. Het nieuws dat de Afrika Cup van 2021 naar januari is verplaatst leidde tot een monoloog van ruim zeven minuten over het spelen van te veel wedstrijden en het 'opbranden' van de spelers. Hij maakte zijn zorgen ook al rechtstreeks kenbaar naar de UEFA.

Zondag sprak de Duitser: "We moeten het welzijn van de spelers respecteren. Ze hebben rust nodig. Mentale rust en fysieke rust. Dat is waar het in de winterstop om draait."

"Maar dan zegt een andere competitie dat dat niet zo belangrijk is, dus moesten we van tevoren deze beslissingen al nemen."

"Deze jongens hebben een familie. Internationale spelers als Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold, Mo Salah, Sadio Mané... Al die gasten zijn nooit vrij. Maar nu krijgen ze een week vrij."

Dat nieuws zal natuurlijk met gemengde reacties worden ontvangen, zowel binnen als buiten Liverpool. Velen zullen het eens zijn met Klopp en begrijpen dat hij prioriteiten wil stellen. Het verlangen naar de eerste landstitel sinds 1990 overtreft alles. En aangezien over drie weken de wordt hervat, is er genoeg voor spelers en fans om enthousiast over te worden.

Veel supporters zullen beweren dat the kids met de steun van Anfield in staat zijn om van een ploeg uit League One te winnen. Talentvol zijn ze zeker, zoals ze vorige maand al lieten zien in de kwartfinale van de Carabao Cup tegen Aston Villa.

Maar er zullen ook anderen zijn, inclusief die hard fans, die zich afvragen of deze reactie niet wat extreem is. The Reds hebben de FA Cup al sinds 2006 niet meer gewonnen en ze zouden een grote kanshebber zijn als ze het toernooi serieus zouden nemen. Dan is er een goede kans dat men de treble-winst van rivaal Manchester United in 1999 kan evenaren.

Sceptici zullen zich afvragen: er is toch wel een andere oplossing te bedenken? Menigeen zal zich afvragen waarom de manager er volgende week zelf niet gewoon bij kan zijn. Daar heeft men wel een punt.

Je hoeft eigenlijk alleen maar terug te kijken op de wedstrijd in de Carabao Cup tegen Aston Villa. Klopp zat met zijn A-selectie in Qatar voor het WK en Liverpool verscheen met z'n jongste ploeg ooit aan de aftrap. Negen spelers maakten hun debuut en er werd met 5-0 verloren.

Het was, bij gebrek aan een beter woord, een farce. Critchley's elftal verweerde zich goed, maar de jonkies waren fysiek en qua ervaring niet opgewassen tegen hun tegenstanders. Als Villa na rust geen gas terug had genomen, hadden we misschien wel de grootste nederlaag in de geschiedenis van Liverpool gezien. De jongens werden voor de leeuwen gegooid en de hele wereld keek mee.

Liverpool had toen weinig keus, maar nu heeft men die wel. We weten waarom Klopp nu zo'n drastische maatregel neemt, maar dat hoeft eigenlijk niet.

Hij zou bijvoorbeeld best een ploeg kunnen samenstellen die lijkt op de basiself van zondag. Hij heeft spelers in zijn A-selectie - Xherdan Shaqiri, Naby Keita, Dejan Lovren, Joel Matip, Adrian, Adam Lallana, James Milner - die best wat speeltijd kunnen gebruiken. Klopp heeft het vaak over ritme en een wedstrijd als deze, voor eigen publiek tegen een team uit de derde divisie, lijkt daarvoor ideaal. Er zijn hoogstens twee extra trainingen voor nodig en daarna zijn er nog tien dagen over om te herstellen en voor te bereiden op het duel met Norwich. Voldoende tijd, toch?

Tenzij de trainer ineens toch een ander besluit neemt, lijkt het er echter op dat geen enkele A-speler in actie gaat komen. Curtis Jones, Neco Williams en Harvey Elliott, het begaafde tienertrio, mogen waarschijnlijk weer opdraven, net als de Spanjaard Pedro Chirivella.

De kans is groot dat geen enkele speler van Onder-23 voor het einde van deze transfermaand op huurbasis vertrekt. De spelers van Critchley zijn nodig om de 'treble-droom' van de club in leven te houden. Een lastige taak, aangezien de jeugdige ploeg dit seizoen al werd verslagen door Oldham Athletic, Accrington Stanley en, na strafschoppen, Fleetwood Town in de Football League Trophy.

Details over de kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Shrewsbury komen waarschijnlijk snel naar buiten en de prijzen worden mogelijk drastisch verlaagd. Zo niet, dan wordt ook daarover veel gezegd en geschreven.

Tegenstander Shrewsbury komt naar Anfield na een indrukwekkende prestatie in de heenwedstrijd. Voor Sam Ricketts, de 38-jarige manager, zijn spelers en de fans wordt het opnieuw een gedenkwaardige avond. "We hadden kunnen winnen", zei Ricketts zondag na afloop. "Maar ik denk dat iedereen wel naar Anfield wilde."

Uiteindelijk kwam die wens dus uit. Het geld dat door de replay binnenkomt, wordt besteed aan nieuwe video-apparatuur. En voor de fans is dit een zeldzame kans om hun club in één van de meest iconische stadions ter wereld te zien spelen.

Wel jammer dat zij daar een tegenstander in actie gaan zien die alleen qua naam 'Liverpool' heet.

Don't mug off the cup? Daar is het te laat voor.

In feite is dat al jaren zo.