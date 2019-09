Johan Derksen uiterst kritisch: "Koeman moet zich diep en diep schamen"

Mohamed Ihattaren speelde donderdagavond een ijzersterke wedstrijd namens PSV tegen Sporting Portugal.

De zeventienjarige aanvallende middenvelder was in het met 3-2 gewonnen -duel goed voor twee assists. Johan Derksen is onder in de indruk van Ihattaren en noemt hem bij Veronica Inside het 'allergrootste talent van Nederland'.

"De ontwikkeling van die jongen gaat zo snel, ik vind hem nu al het allergrootste talent van Nederland. Steven Bergwijn speelt daardoor eigenlijk nauwelijks een rol, die is niet meer zo belangrijk als in het begin van de competitie. Deze jongen is echt de allerbeste", stelt Derksen.

Valentijn Driessen pleitte ervoor dat bondscoach Ronald Koeman hem een plaats in de selectie voor het EK van 2020 moet beloven, zodat hij Oranje verkiest boven Marokko. Derksen vindt dat de KNVB ook alles op alles moet zetten om Ihattaren over te halen.

"Koeman moet zich diep en diep schamen. Hij heeft een zekere trots en een zekere luiheid bij dit soort dingen", zegt de analist. "Bij die familie moet je met een heel groot cadeau op de stoep staan 's ochtends, je moet daar zakendoen."

"Die mensen willen gepamperd worden, man. Vanuit Marokko komen er mensen over om die mensen te bespelen, maar Nederland hangt lui achterover en doet niks. Dit wordt echt een wereldspeler."

"Het is ongelofelijk dat een jongen van zeventien al zo bepalend is voor een elftal", gaat Derksen verder. Ihattaren was dit seizoen tot dusver in negen officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

"En wat belangrijk is, de spelers geven 'm ook aan hem. Ik word met de week enthousiaster over , want die hebben zulke goede aanvallers."