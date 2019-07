'Jaap Stam moet nieuwe klap incasseren in aanloop naar EL-duels'

Jaap Stam heeft een nieuwe klap moeten incasseren, zo stelt De Telegraaf vrijdag.

Het is namelijk vrijwel uitgesloten dat Nicolai Jörgensen van de partij is bij tijdens de kwalificatieduels voor de én de start van de . De spits moet rust houden om te kijken of hij zodoende verlost raakt van een hardnekkige knieblessure.

Jörgensen zat woensdag ook niet bij de selectie die tegen Panathinaikos (0-3 verlies) speelde. “Ik had een klein probleem met mijn knie bij de interlands net voor de vakantie”, zo gaf de Deen onlangs al aan. “Daarna was het weer goed, maar drie dagen voor het einde van mijn vakantie, toen ik voor mezelf aan het trainen was, voelde ik toch weer wat. Na het lopen werd mijn knie een beetje stijf.”



De aanvaller gaf aan dit keer juist een stabiel seizoen te willen draaien zonder langdurige blessures. “Ik wil terug naar het niveau dat ik had in mijn eerste anderhalf jaar à twee jaar bij Feyenoord. Het is pijnlijk als je niet kunt spelen door blessures. Elke blessure werpt je weer terug”, aldus Jörgensen, die erkende dat hij een wisselvallig seizoen had gedraaid.



Jörgensen bleef tijdens de oefenduels met SV Darmstadt 98 (2-1) en Red Bull Salzburg (1-3) ook al aan de kant. Mocht de spits voor een lange periode afwezig zijn, dan zal Feyenoord naar verluidt op zoek gaan naar aanvallende versterking. Maandag is de loting voor de derde voorronde van de Europa League. Die duels worden op 8 en 15 augustus afgewerkt. Op 4 augustus begint Feyenoord aan de Eredivisie met een wedstrijd tegen stadsgenoot .