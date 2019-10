'Hype' rond Perr Schuurs: "Bij Liverpool kon hij één miljoen gaan verdienen"

Perr Schuurs verruilde Fortuna Sittard in de zomer van 2018 voor Ajax.

De nu negentienjarige verdediger had de Europese topclubs voor het uitzoeken, maar besloot uiteindelijk voor een overstap naar Amsterdam te kiezen. Vader Lambert merkt in gesprek met de Limburger op dat er destijds een hype rond zijn zoon ontstond.

"Bij Fortuna deed hij leuke dingen en gaf hij mooie passes, maar van positionering had hij nog geen kaas gegeten. Maar er werd een hype om hem heen gecreëerd. Mede door jullie, maar vooral door mensen die geld aan hem willen verdienen."

"Dan worden clubs geïnformeerd en plots willen en hem hebben. Bij Liverpool kon hij één miljoen netto per jaar gaan verdienen. De leiding van Fortuna werd helemaal gek dat wij daar niet op ingingen", geeft Schuurs senior te kennen.

De jonge verdediger speelde zijn wedstrijden in zijn eerste jaar in Amsterdam voornamelijk in Jong . Tot dusver kwam Schuurs tot tien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarvan zes dit seizoen.

Vader Schuurs maakte in de afgelopen tijd kennis met Hakim Ziyech en vond het bijzonder om hem te ontmoeten. "Vond ik wel heel apart. Ik adoreer hem niet, maar het is wel leuk om eens een keer met zo'n jongen te praten."

Schuurs senior bestempelt de voetbalwereld als 'beangstigend'. "Omdat er dingen gebeuren die je zelf niet in de hand hebt. Jezus, dan hoor je over een horloge van 70.000 van Dolberg", zo klinkt het.

Vader en zoon Schuurs hebben geregeld contact over zijn uitgavenpatroon. "Jazeker, we doen nog steeds alles in overleg. Niet over een spijkerbroek, maar hij koopt wel eens dure schoenen en dan vraagt hij toch of dat verstandig is."