Het complete transferoverzicht van de Premier League 2019/20

Goal houdt je op de hoogte van alle transfers in de Premier League. Wie gaan deze zomer naar de 'beste competitie ter wereld'?

Seizoen 2019/20 laat nog even op zich wachten in de PRemier League, maar de fans hoeven zich niet te vervelen, want er worden dagelijks opwindende transfers aangekondigd. Wat te denken van de megadeal die Eden Hazard van naar bracht en van de grote namen waarmee clubs als , , en mee in verband gebracht worden?

Ook de gepromoveerde clubs gaan er alles aan doen om sterke selecties op de been te brengen om handhaving te realiseren en misschien zelfs wel een stunt te verzorgen zoals het afgelopen seizoen flikte. Die ploeg kocht zo goed in dat men in het linkerrijtje eindigde en zoiets valt dit seizoen wederom niet uit te sluiten, want alle clubs hebben geld genoeg om spectaculaire transfers te doen.

In onderstaand overzicht houdt Goal je de hele zomer lang op de hoogte van al het geweld. De clubs zijn op alfabetische volgorde gerangschikt, dus weet je direct waar je moet zoeken naar jouw favoriete club:

Arsenal

Zomeraanwinsten van Arsenal:



Vertrokken bij Arsenal:

Petr Cech (einde carrière)

Danny Welbeck (geen nieuw contract)

Aaron Ramsey ( )

Stephan Lichtsteiner (geen nieuw contract)

Cohen Bramall (geen nieuw contract)

Charlie Gilmour (geen nieuw contract)

Julio Pleguezuelo ( )

Aston Villa

Zomeraanwinsten van Aston Villa:

Jota (Birmingham)

Anwar El Ghazi ( )

Kortney Hause (Wolves)

Wesley ( )

Vertrokken bij Aston Villa:

Gary Gardner (Birmingham)

Harvey Knibbs (Cambridge)

Matija Sarkic (Livingston, verhuurd)

Micah Richards (geen nieuw contract)

Alan Hutton (geen nieuw contract)

Glenn Whelan (geen nieuw contract)

Mark Bunn (geen nieuw contract)

Ritchie De Laet (geen nieuw contract)

Tommy Elphick (geen nieuw contract)

Mile Jedinak (geen nieuw contract)

Harry McKirdy (Carlisle)

Zomeraanwinsten van Bournemouth:

Lloyd Kelly (Bristol City)

Vertrokken bij Bournemouth:

March Pugh (geen nieuw contract)

Brighton

Zomeraanwinsten van Brighton:

Matt Clarke (Portsmouth)

Leandro Trossard (Genk)

Vertrokken bij Brighton:

Bruno (einde carrière)

Alexis MacAllister ( , verhuurd)

Zomeraanwinsten van Burnley:

Joel Senior (Curzon Ashton)

Vertrokken bij Burnley:

Stephen Ward (geen nieuw contract)

Jon Walters (einde carrière)

Anders Lindegaard (geen nieuw contract)

Peter Crouch (geen nieuw contract)

Mark Howarth (geen nieuw contract)

Chelsea

Zomeraanwinsten van Chelsea:

Vertrokken bij Chelsea:

Eden Hazard (Real Madrid)

Fankaty Dabo (Coventry)

Gary Cahill (geen nieuw contract)

Rob Green (einde carrière)

Ola Aina ( )

Todd Kane (geen nieuw contract)

Brad Collins (Barnsley)

Zomeraanwinsten van Crystal Palace:

Vertrokken bij Crystal Palace:

Jason Puncheon (geen nieuw contract)

Julian Speroni (geen nieuw contract)

Bakary Sako (geen nieuw contract)

Ollie O'Dwyer (Aldershot)

Joseph Hungbo (geen nieuw contract)

Tyler Brown (geen nieuw contract)

Zomeraanwinsten van Everton:

Jonas Lossl (Huddersfield)

Andre Gomes ( )

Vertrokken bij Everton:

Jonjoe Kenny (Schalke, verhuurd)

Ashley Willians (geen nieuw contract)

Phil Jagielka (geen nieuw contract)

Tyias Browning (Guangzhou Evergrande)

Nikola Vlasic (CSKA Moskou)

Zomeraanwinsten van Leicester City:

Vertrokken bij Leicester City:

Shinji Okazaki (geen nieuw contract)

Danny Simpson (geen nieuw contract)

Liverpool

Zomeraanwinsten van Liverpool:

Vertrokken bij Liverpool:

Daniel Sturridge (geen nieuw contract)

Alberto Moreno (geen nieuw contract)

Conor Randall (geen nieuw contract)

Adam Bogdan (geen nieuw contract)

Sheyi Ojo (Rangers, verhuurd)

Manchester City

Zomeraanwinsten van Manchester City:

Daniel Ogwuru (Bolton)

Vertrokken bij Manchester City:

Vincent Kompany ( )

Patrick Roberts (Norwich, verhuurd)

Tom Dele-Bashiru (geen nieuw contract)

Aaron Nemane (geen nieuw contract)

Manchester United

Zomeraanwinsten van Manchester United:

Daniel James (Swansea)

Vertrokken bij Manchester United:

Ander Herrera (geen nieuw contract)

Antonio (geen nieuw contract)

Matty Willock (Gillingham)

Regan Poole (MK Dons)

Matthew Olosunde (geen nieuw contract)

James Wilson (geen nieuw contract)

Zomeraanwinsten van Newcastle United:

Vertrokken bij Newcastle United:

Mohamed Diame (geen nieuw contract)

Cal Roberts (geen nieuw contract)

Josef Yarney (geen nieuw contract)

Tyrique Bartlett (geen nieuw contract)

Norwich City

Zomeraanwinsten van Norwich City:

Patrick Roberts (Manchester City, gehuurd)

Josip Drmic (Borussia Monchengladbach)

Vertrokken bij Norwich City:

Ivo Pinto (Dinamo Zagreb)

Carlton Morris (Rotherham United, verhuurd)

Mason Bloomfield (Crawley Town, verhuurd)

Sheffield United

Zomeraanwinsten van Sheffield United:

Vertrokken bij Sheffield United:

Paul Coutts (geen nieuw contract)

Martin Crainie (geen nieuw contract)

Conor Washington (geen nieuw contract)

Daniel Lafferty (geen nieuw contract)

Caolan Lavery (geen nieuw contract)

Zomeraanwinsten van Southampton:

Moussa Djenepo ( )

Vertrokken bij Southampton:

Steven Davis (Rangers)

Tottenham Hotspur

Zomeraanwinsten van Tottenham:

Kion Etete (Notts County)

Vertrokken bij Tottenham:

Michael Vorm (geen nieuw contract)

Connor Ogilvie (Gillingham)

Dylan Duncan (geen nieuw contract)

Charlie Freeman (geen nieuw contract)

Tom Glover (geen nieuw contract)

Jamie Reynolds (geen nieuw contract)

Zomeraanwinsten van Watford:

Vertrokken bij Watford:

Miguel Britos (geen nieuw contract)

Obbi Oulare (Standard Luik

Tommie Hoban (geen nieuw contract)

West Ham United

Zomeraanwinsten van West Ham:

Roberto Jimenez ( )

Pablo Fornals (Villareal)

David Martin (Millwall)

Vertrokken bij West Ham:

Edimilson Fernandes (Mainz)

Samir Nasri (geen nieuw contract)

Andy Carroll (geen nieuw contract)

Adrian (geen nieuw contract)

Toni Martinez (geen nieuw contract)

Moses Makasi (geen nieuw contract)

Lucas Perez (Alaves)

Noha Sylvestre (geen nieuw contract)

Vashon Neufville (geen nieuw contract)

Josh Pask (geen nieuw contract)

Nathan Trott (AFC Wimbledon, verhuurd

Wolverhampton Wanderers

Zomeraanwinsten van Wolves:

Raul Jimenez ( )

Hong (Yeovil Town)

Vertrokken bij Wolves: