'Gelouterde' Kostas Lamprou gaat nieuwe uitdaging in Eredivisie aan

Kostas Lamprou vervolgt zijn loopbaan bij Vitesse, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen.

De 27-jarige doelman heeft in Arnhem een contract voor een seizoen ondertekend. Lamprou had sinds enkele weken een transfervrije status, omdat zijn aflopende contract niet wilde verlengen.

"Ik heb veel zin in mijn nieuw avontuur bij . Ik weet dat ik het niveau aankan, dus ik ga vol goede moed de strijd aan met de andere doelmannen", stelt de kersverse aanwinst in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. Lamprou, die twee seizoenen bij Ajax onder contract stond, speelde in Nederland verder voor , en . was tevens nadrukkelijk geïnteresseerd in zijn diensten, maar hij heeft dus voor Vitesse gekozen.



Technisch directeur Mohammed Allach kijkt uit naar de samenwerking met Lamprou. "Kostas is een gelouterde doelman met volop ervaring in de . Met Kostas halen we een stabiele kracht, die de concurrentiestrijd onder de lat mag aangaan."



Lamprou, die bij Ajax afgelopen seizoen de landstitel en TOTO veroverde, is alweer de zevende zomeraanwinst van Vitesse. Eerder deze transferperiode werd de selectie van trainer Leonid Slutsky al versterkt met Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomas Hajek, Charly Musonda, Riechedly Bazoer en Oussama Tannane.