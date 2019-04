Feyenoord gaat samenwerking aan: "Kan geen kwaad daar exposure te krijgen"

Feyenoord is een samenwerkingsverband aangegaan met het Vietnamese Hoang Anh Gia Lai FC, zo laten de Rotterdammers woensdag weten via de clubsite.

De samenwerking is tot stand gekomen als onderdeel van een door premier Mark Rutte en Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen geleide handelsmissie, met als doel dat zijn know how en methodologie zal gaan delen met de Vietnamese club. Verder zullen ook Vietnamese teams, spelers en coaches naar Nederland komen om ervaringen op te doen.

HAGL FC is actief in de hoogste Vietnamese afdeling en wordt geleid door Doan Ngyen Duc. Het eerste contact kwam tot stand via het bedrijf WeSport Vietnam en voormalig profvoetballer Danny van Bakel, zo legt manager Internationale Relaties van Feyenoord Gido Vader uit: "Het was een buitengewoon prettige kennismaking. De accommodatie is echt puur op voetbal gericht en meneer Duc heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om Vietnam naar het WK te krijgen", vertelt Vader, die zelf eerder deze maand een bezoek bracht aan Pleiku, waar HAGL FC gevestigd is.



"Een samenwerking in Vietnam past in onze internationale filosofie, waarbij we de focus steeds meer op bepaalde gebieden leggen. Het kan bepaald geen kwaad om meer exposure te krijgen in Zuid-Oost Azië. Vietnam is een voetbalgek land met bijna honderd miljoen inwoners. Men heeft er de absolute wil om vooruit te komen in de vaart der volkeren. Het bedrijfsleven en de overheid hier scharen zich achter initiatieven om het voetbal vooruit te helpen. Die leren Feyenoord nu kennen", legt hij de beweegredenen van zijn club verder uit.



Vader merkte meteen al dat de acties van Feyenoord in het land voor veel aandacht zorgen: "Ons eerste Facebook-bericht in het Vietnamees werd binnen een paar dagen ruim 25.000 keer geliked, gedeeld door bekende Vietnamezen en leverde daarmee ook duizenden nieuwe volgers op. Daarnaast levert het vermarkten van onze know how en methodologie altijd een vergoeding op, terwijl wij bij kunnen dragen aan de vooruitgang van het voetbal. De komende tijd zal de samenwerking tussen Hoang Anh Gia Lai FC en Feyenoord verder gestalte krijgen", sluit hij af.