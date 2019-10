'Eigenaars van Manchester United wijzen bod van 3,5 miljard euro af'

Manchester United is sinds 2005 in handen van de Amerikaanse Glazer-familie.

Als het aan de Saoedische koninklijke familie ligt komt hier echter spoedig verandering in. Verschillende Engelse media berichten dit weekend over de overnamepogingen van kroonprins Mohammed Bin Salman, die naar verluidt inmiddels al twee aanbiedingen heeft uitgebracht op the Red Devils.

Bin Salman heeft volgens de geruchten onlangs een tweede bod, dat ongeveer 3,5 miljard euro bedroeg, neergelegd bij de Glazers. De huidige eigenaren van zijn voorlopig echter niet van plan om de club van de hand te doen, al beginnen zich wel scheurtjes voor te doen in het front dat de familie vormt.

De waarde van de worstelende grootmacht is in de afgelopen tijd wat afgenomen en Kevin Glazer lijkt van plan om op korte termijn afscheid te nemen van zijn aandeel in de club. De mede-eigenaar heeft de dertien procent van de aandelen die hij in handen heeft onlangs naar de beurs van New York gebracht.

De waarde van zijn deel wordt geschat op 314 miljoen euro en volgens sommige bronnen zou dit erop kunnen wijzen dat de Glazers van plan zijn om hun standpunt te wijzigen, waardoor Bin Salman opnieuw aan zou kunnen kloppen op Old Trafford.

Manchester United heeft al langer belangen in Saoedi-Arabië, aangezien het vorig jaar al een overeenkomst met het land sloot om het voetbal daar verder te ontwikkelen. Saudi Telecom is bovendien de officiële 'telecommunicatie-partner' en die banden maken het voor de kroonprins extra aantrekkelijk wordt om veel geld in de club te steken.

De kroonprins lijkt er echter nog wel een flinke schep bovenop te moeten doen als hij Manchester United daadwerkelijk over wil nemen. De Daily Mirror citeert namelijk een Londense beursexpert die verwacht dat de Glazers niet met 3,5 miljard euro genoegen zullen nemen.

"Als United op basis van de huidige koers 3 miljard waard is, zal het minstens 4,7 miljard kosten om de Glazers uit te kopen."