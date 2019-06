Eerste Premier League-speelronde levert direct absolute kraker op

De Premier League heeft donderdagochtend het programma voor volgend seizoen naar buiten gebracht.

opent de Engelse competitie competitie op vrijdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus Norwich City. In het openingsweekend staat ook direct een kraker op het programma met de ontmoeting tussen en op zondagmiddag. De laatste speelronde van de Premier League wordt op zondag 17 mei 2020 afgewerkt.



Regerend kampioen staat op de openingsspeeldag in Londen tegenover , terwijl in eigen stadion promovendus Aston Villa ontvangt. gaat op zondag 11 augustus op bezoek bij . Ook in de tweede speelronde staat een fraai affiche op het programma, met de ontmoeting tussen Manchester City en Tottenham Hotspur in het Etihad Stadium.



Op de laatste speeldag staan er geen topwedstrijden op het programma. Arsenal (tegen ), Chelsea (tegen ) en Manchester City (Norwich City) sluiten het seizoen in eigens stadion af, terwijl Tottenham Hotspur (tegen ), Manchester United (tegen ) en Liverpool (tegen Newcastle United) de laatste wedstrijd van de jaargang buitenshuis afwerken. Op de voorlaatste speeldag wacht met de ontmoeting tussen Liverpool en Chelsea nog wel een absolute topwedstrijd. Bekijk de krakers voor de Engelse topclubs:



Manchester City

17 augustus: Tottenham Hotspur (thuis)

9 november: Liverpool (uit)

23 november: Chelsea (thuis)

7 december: Manchester United (thuis)

14 december: Arsenal (uit)

1 februari: Tottenham Hotspur (uit)

29 februari: Arsenal (thuis)

7 maart: Manchester United (uit)

21 maart: Chelsea (uit)

4 april: Liverpool (thuis)



Liverpool

24 augustus: Arsenal (thuis)

21 september: Chelsea (uit)

19 oktober: Manchester United (uit)

26 oktober: Tottenham Hotspur (thuis)

9 november: Manchester City (thuis)

4 december: (thuis)

11 januari: Tottenham Hotspur (uit)

18 januari: Manchester United (thuis)

14 maart: Everton (uit)

4 april: Manchester City (uit)

2 mei: Arsenal (uit)

9 mei: Chelsea (thuis)



Chelsea

11 augustus: Manchester United (uit)

21 september: Liverpool (thuis)

23 november: Manchester City (uit)

21 december: Tottenham Hotspur (uit)

28 december: Arsenal (uit)

22 januari: Arsenal (thuis)

8 februari: Manchester United (thuis)

22 februari: Tottenham Hotspur (thuis)

21 maart: Manchester City (thuis)

9 mei: Liverpool (uit)



Tottenham Hotspur

17 augustus: Manchester City (uit)

31 augustus: Arsenal (uit)

26 oktober: Liverpool (uit)

3 december: Manchester United (uit)

21 december: Chelsea (thuis)

11 januari: Liverpool (thuis)

1 februari: Manchester City (thuis)

22 februari: Chelsea (uit)

14 maart: Manchester United (thuis)

25 april: Arsenal (thuis)



Arsenal

24 augustus: Liverpool (uit)

31 augustus: Tottenham Hotspur (thuis)

28 september: Manchester United (uit)

14 december: Manchester City (thuis)

28 december: Chelsea (thuis)

1 januari: Manchester United (thuis)

22 januari: Chelsea (thuis)

29 februari: Manchester City (uit)

25 april: Tottenham Hotspur (uit)

2 mei: Liverpool (thuis)



Manchester United

11 augustus: Chelsea (thuis)

28 september: Arsenal (thuis)

19 oktober: Liverpool (thuis)

3 december: Tottenham Hotspur (thuis)

7 december: Manchester City (uit)

1 januari: Arsenal (uit)

18 januari: Liverpool (uit)

8 februari: Chelsea (uit)

7 maart: Manchester City (thuis)

14 maart: Tottenham Hotspur (uit)