Depay blijft bij Lyon: "Alleen Fekir gaat misschien weg"

Nabil Fekir is de enige speler die deze zomer wellicht vertrekt bij Olympique Lyon. Dat zegt oud-speler Juninho.

"Op dit moment is Fekir de enige speler die mogelijk weggaat", aldus Juninho, die onlangs bij Lyon aan de slag is gegaan als 'director of football'. "Ik heb met hem gesproken. Over persoonlijke dingen, om meer te weten te komen over zijn leven. Ik heb het vertaald voor Sylvinho (de nieuwe coach, red.), die hem persoonlijk erg mag."



Volgens Juninho is het moeilijk om Fekir te overtuigen om verder te gaan bij Lyon. "Hij is een wereldkampioen en iedereen van zijn generatie is inmiddels vertrokken. We zouden hem graag behouden." De 25-jarige Fransman was vorig jaar dicht bij een overstap naar , maar hield een transfer toen tegen.



De laatste weken werd Fekir ook gelinkt aan . Sinds president Jean-Michel Aulas onlangs verklaarde dat hij aanbiedingen voor de speler in overweging zou nemen, lijkt er echter nog geen concrete interesse te zijn geweest. Vanwege een blessure komt Fekir zaterdag niet in actie in de oefenwedstrijd tegen Servette.



Nabil Fekir was twaalf toen hij in de jeugd van Lyon ging voetballen, maar twee jaar later moest hij weg. Via een omweg kwam het talent toch weer terug bij Les Gones en inmiddels heeft hij zes jaar in het eerste elftal gespeeld. De 21-voudig international was daarin goed voor 69 goals in 192 officiële duels. Het contract van de aanvoerder verloopt na komend seizoen.