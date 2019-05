Dembélé moet vrezen voor einde van het seizoen door hamstringblessure

Barcelona moet het voorlopig stellen zonder Ousmane Dembélé, zo maakt de kampioen van Spanje via de officiële kanalen bekend.

De Franse aanvaller viel zaterdagavond tijdens het duel van de Catalanen met (2-0 nederlaag) al na vijf minuten spelen uit met een hamstringblessure. Het is nog onduidelijk of Dembélé dit seizoen nog in actie kan komen.

Dembélé stond tegen Celta aan de aftrap bij , mede doordat trainer Ernesto Valverde besloot om de nodige spelers rust te geven in aanloop naar de return van de halve finale van de tegen . De Catalanen verdedigen komende dinsdag op Anfield een 3-0 voorsprong en staan daardoor met een been in de eindstrijd van het miljardenbal. In die wedstrijd, waarin of de tegenstander is, kan Valverde dus mogelijk niet beschikken over Dembélé.



“Het zou een probleem zijn als we hem in de resterende wedstrijden van het seizoen moeten missen. Omdat hij al zo vroeg in de wedstrijd geblesseerd raakte, wilde ik geen risico nemen door Philippe Coutinho in te brengen. Alex Collado deed het goed als zijn vervanger. We weten op dit moment dat er sprake is van een spierblessure, we zullen moeten zien of er sprake is van een scheurtje”, zo tekenden verschillende Spaanse media op uit de mond van Valverde na afloop van het duel met Celta.



Barcelona meldt niet hoe ernstig de blessure van Dembélé is en hoe snel hij eventueel weer beschikbaar is. Het lijkt aannemelijk dat Valverde in Liverpool in ieder geval geen beroep kan doen op de vleugelaanvaller. Dembélé, die dit seizoen totaal 14 keer scoorde en 9 assists leverde in 42 officiële wedstrijden, kwam in het heenduel met Liverpool als invaller in het veld en liet nog een grote kans op de 4-0 liggen.