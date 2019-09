De Mos ziet Oranje voor goud gaan bij komst van twee toptalenten

Aad de Mos is enthousiast over de ontwikkeling van het Nederlands elftal.

Oranje won maandagavond met 0-4 bij Estland en gaf de 2-4 zege van vrijdagavond op Duitsland daarmee een goed vervolg. De Mos veronderstelt dat de spelers van Oranje graag met elkaar samen spelen, maar ziet nog wel twee zwakke plekken in aanloop naar het naderende EK van volgend jaar.

"Het zijn allemaal wel teamspelers. De één misschien wat meer dan de ander, maar ze spelen allemaal graag met elkaar samen. Dat zie je aan het plezier dat ze hebben bij de één-tweetjes die ze maken. En je hebt natuurlijk een paar spelers van wereldklasse erbij en die laten het elke keer weer zien", laat de analist direct na afloop in een korte reactie weten aan Voetbal International. Hij zegt daarbij onder meer te doelen op Frenkie de Jong en Memphis Depay.

Lees beneden verder

De Mos hoopt dat de KNVB alles in het werk stelt om Mohammed Ihattaren ervan te overtuigen voor Nederland te kiezen; het zeventienjarige toptalent van komt immers ook in aanmerking voor een interlandloopbaan bij Marokko. "Als dat gaat gebeuren, dan hebben we er weer een speler van wereldklasse bij", denkt de analist. "Als Nederland erin slaagt om Ihattaren erbij te krijgen, dan hebben we er in de voorhoede weer een grote speler erbij. Ihattaren kan nu al meespelen. Babel en Depay zijn zekerheidjes voorin, maar je ziet dat ze aan de rechterkant toch een beetje aan het zoeken zijn."

Ook de rechtsbackpositie is volgens De Mos een zorgenkindje. Joël Veltman kon de trainer in ruste tegen Estland niet overtuigen. "Als je als Veltman zijnde zelfs in zo’n wedstrijd geel pakt, dan doe je iets niet goed. Daar moeten we zoeken naar iets beters."

De Mos draagt Sergiño Dest aan: de rechtsback van maakte onlangs zijn officieuze debuut voor de Verenigde Staten, maar zou nog kunnen switchen naar Oranje. "Ik denk dat de KNVB naast Ihattaren ook werk moet maken van Sergiño Dest. Dat zou een verbetering zijn in mijn ogen", aldus De Mos, die via Twitter stelt dat Oranje met Dost en Ihattaren erbij een selectie heeft 'die gaat voor de titel' tijdens het EK.