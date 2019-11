Daley Blind lacht om suggestie: "Dat kan alleen maar in Nederland"

Daley Blind is verheugd met de kwalificatie voor het EK.

Het speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Noord-Ierland, waardoor een ticket naar het eindtoernooi is veiliggesteld. Blind erkent dat de wedstrijd geen schoonheidsprijs verdient, maar benadrukt dat het behalen van een gunstig resultaat het belangrijkste was in Belfast.

"Het was misschien geen wedstrijd om na afloop de slingers op te hangen. Maar we mogen best blij zijn, zeker als je kijkt naar waar we vandaan komen. Plaatsing voor het EK was het grote doel. Dat is gelukt, met aan aantal goede wedstrijden. We zijn wel weer een ploeg die moeilijk te verslaan is", zegt de verdediger van na afloop in gesprek met het Algemeen Dagblad .

Oranje start volgend jaar zomer het EK met drie thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, de thuishaven van Blind. "Dat lijkt me een voordeel", zegt verdediger.

"Wel weer jammer dat Duitsland nu in eigen hand heeft dat het onze poule wint. Dat levert wellicht een eenvoudige loting op voor ze", aldus Blind, die aangeeft dat Oranje niet zomaar de EK-titel pakt.

Het Nederlands elftal wist in de voorbije maanden van onder meer Duitsland, Frankrijk en Engeland te winnen, waardoor sommigen wellicht verwachten dat Oranje nu ook tot de favorieten behoord. "Dat kan alleen maar in Nederland", lacht de ervaren verdediger. "Eerst missen we een EK en WK en nu zijn we weer favoriet."