Copa América: Argentinië start toernooi tegen Chili

Argentinië speelt op 12 juni in Buenos Aires de openingswedstrijd van de Copa América tegen Chili. Dat heeft de loting bepaald.

De twaalf deelnemende landen zijn verdeeld over twee poules van zes teams en de bovenste vier gaan door naar de kwartfinales. De Copa América wordt in 2020 gespeeld in Argentinië in Colombia. De finale is op 12 juli in het Colombiaanse Barranquilla.

Argentinië neemt het in poule A ook op tegen Bolivia, Paraguay, Uruguay en het uitgenodigde Australië. Qatar mag eveneens op uitnodiging meedoen en zit in poule B bij Brazilië, Colombia, Venezuela, Ecuador en Peru.

Het openingsduel tussen Argentinië en Chili is een herhaling van de finale van 2015 en 2016. Beide wedstrijden eindigden in 0-0, waarna Chili twee keer de penalty's beter nam. De Argentijnen wachten daardoor al sinds 1993 op een Zuid-Amerikaanse triomf.

Op de Copa América van afgelopen zomer streden de Albiceleste tegen Chili om de bronzen medaille. Door goals van Sergio Agüero en Paulo Dybala wonnen de Argentijnen met 2-1. Beide landen eindigden met tien man, omdat Lionel Messi en Gary Medel voor rust al van het veld werden gestuurd.

De toernooizege ging uiteindelijk naar gastland Brazilië, dat in de grote finale afrekende met Peru (3-1). Het was voor de Seleção de negende eindzege. Alleen Argentinië (veertien) en Uruguay (vijftien) wonnen de continentale eindronde vaker.

Copa América 2020

Groep A: Argentinië, Australië, Bolivia, Uruguay, Chili, Paraguay.

Groep B: Colombia, Brazilië, Qatar, Venezuela, Ecuador, Peru.