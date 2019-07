BILD: PSV betaalt circa tien miljoen euro voor Baumgartl

De transfer van Timo Baumgartl naar PSV is op een haar na afgerond, zo weet BILD maandagavond te melden.

De Eindhovenaren zijn naar verluidt tot een akkoord gekomen met over de transfersom van circa tien miljoen euro. Het Eindhovens Dagblad meldde zondag al dat Baumgartl tot een persoonlijk akkoord was gekomen met over een meerjarig contract.



PSV stond volgens BILD echter niet bovenaan het wensenlijstje van Baumgartl. De 23-jarige verdediger zette in op een transfer richting een topclub uit Duitsland. Concrete aanbiedingen kwamen er echter niet binnen bij VfB Stuttgart, dat afgelopen seizoen voor de tweede keer in drie jaar tijd degradeerde uit de . Het contract van Baumgartl in de Mercedes-Benz Arena loopt nog drie seizoenen door.



De Duitse verdediger debuteerde in 2014 onder toenmalig trainer Huub Stevens in de hoofdmacht van Die Schwaben. Baumgartl sluit zijn periode in Stuttgart af met meer dan honderd wedstrijden in de Bundesliga. Hij wordt bij PSV gezien als de beoogde opvolger van Daniel Schwaab in het hart van de defensie. Laatstgenoemde verliet het Philips Stadion na afloop van vorig seizoen met een transfervrije status.



PSV wist de verdediging in deze transferperiode al twee keer eerder te versterken. Toni Lato kwam op huurbasis over van , terwijl Olivier Boscagli voor ongeveer twee miljoen euro werd overgenomen van OGC Nice. De Eindhovense club doet wellicht op korte termijn weer zaken in Duitsland. Volgens ESPN heeft PSV een verhoogd bod uitgebracht op de achttienjarige Chris Gloster. veegde het eerste bod op de Amerikaanse verdediger van naar verluidt 500.000 euro inclusief bonussen van tafel.