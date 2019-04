Amsterdam geeft fouten rondom Ajax - Juventus toe: "Onbedoelde provocatie"

De politie heeft fouten gemaakt tijdens het handelen rond de -wedstrijd tussen en , woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA. Dat is de conclusie van het eerste overleg van de Amsterdamse driehoek. De inzet van twee waterkanonnen en politiepaarden, toen supporters van Ajax fakkels afstaken, zou voor 'een onbedoelde provocatie' hebben gezorgd.

"De politie had de hele dag de handen vol aan Juventus-supporters. Dit resulteerde in 110 aanhoudingen. Daardoor was de politie later dan gewenst in positie bij de Arena waardoor het druppelsgewijs toelaten van mensen en het preventieve fouilleren niet goed meer lukte", zo citeren onder meer AT5 , NH en De Telegraaf uit een persbericht.



Fans kwamen aan de zuidzijde van de Johan Cruijff ArenA samen voor een zogeheten entrada. Al snel greep de politie in en spoot met twee waterkanonnen het verboden vuurwerk uit. De menigte, ook bestaande uit kinderen en mensen in rolstoelen, werd uit elkaar gedreven door het kanon. Vuurwerk en fakkels zijn in principe altijd verboden. Toch wordt er vaak niet tegen opgetreden. Dinsdagavond besloten politie, justitie en burgemeester dat zij woensdag wel actief zouden acteren.



"Pogingen om groepen mensen zich te laten verplaatsen naar het Arenapark mislukten, waarna de zaak escaleerde nadat er vuurwerk naar een agent was gegooid", zo valt in het communiqué te lezen. "Hierop volgden communicatieproblemen tussen agenten, een grote groep supporters die zich tegen de politie keerde, versterkt door de onbedoelde provocatie door het gebruik van de waterwerper."



Burgemeester Femke Halsema, die samen met de politie en het Openbaar Ministerie de Amsterdamse driehoek vormt, maakte vrijdag reeds bekend dat er een onderzoek naar het politieoptreden zou komen. "De uitvoering is niet goed verlopen. Er wordt gekeken naar de bruikbaarheid van waterwerpers in de toekomst." Het harde optreden van de ME voor de wedstrijd tegen Juventus leidde tot ophef: supportersclub AFCA noemde het 'onnodig machtsvertoon' en sprak van uitlokking door de politie.



Een voor zaterdagmiddag geplande demonstratie bij de ambtswoning van Halsema wordt op dringend advies van de politie verplaatst naar het plein voor het Amsterdamse stadhuis. Het zou onder meer gaan om een ludieke actie van demonstranten met waterpistolen. Via sociale media wordt opgeroepen om te komen protesteren. De driehoek wil het aangekondigde protest niet verbieden, want 'de vrijheid van demonstratie in Amsterdam is een groot goed'.