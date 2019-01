Allach prijst Rutten: "Rick Karsdorp is niet het enige voorbeeld"

Fred Rutten is de nieuwe trainer van RSC Anderlecht en hij wordt maandagochtend gepresenteerd.

Mo Allach is ervan overtuigd dat de coach gaat slagen bij de Belgische topclub. Dat Rutten in zijn trainersloopbaan met de KNVB Beker slechts een prijs heeft gewonnen, wil volgens Allach niet zeggen dat hij bij zijn vorige werkgevers geen goed werk heeft geleverd.

Allach werkte met Rutten samen bij Vitesse en Maccabi Haifa. Nadat hij als sportief directeur werd ontslagen bij de Israëlische club, stapte een dag later Rutten op. "Fred heeft bij Schalke, PSV en Feyenoord gewerkt. Overal heeft hij een solide basis gelegd voor die clubs, waardoor ze later successen konden boeken en talenten zagen uitgroeien tot grotere spelers", aldus Allach in gesprek met De Telegraaf . "Waarom zou hij bij Anderlecht niet slagen dan? Deze club is hem absoluut toevertrouwd."



Allach heeft Rutten leren kennen als een trainer die 'bijzonder' is 'in het managen van zijn spelers'. Hij benadrukt dat spelers zich doorgaans goed ontwikkelen onder zijn hoede. "Hij gaat aan de slag met talenten en zet spelers altijd op de juiste positie. Soms is dat een heel andere positie dan ze waren gewend", klinkt het. "Rick Karsdorp is niet het enige voorbeeld van een speler die op een totaal andere positie (rechtsback, red.) terecht is gekomen en daarna is uitgegroeid tot een speler van het kaliber voor een grote Europese club. Daar had hij een grote transfer aan te danken. En er zijn er meer, hoor. Kijk naar Karim El Ahmadi of Orlando Engelaar. Bij Maccabi begonnen ook weer talenten te floreren voordat hij wegging."