'Ajax is enthousiast over 'parelplan' en informeert naar middenvelder'

Barcelona gaat in de toekomst mogelijk veel talenten stallen bij Ajax, zo meldt Mundo Deportivo dinsdagochtend.

Sport meldde onlangs al dat de twee clubs nadenken over een samenwerking, mede omdat de bestuurders van de clubs een goede relatie onderhouden. ziet het zitten om enkele 'parels' te stallen in Amsterdam, zo klinkt het.

De goede verstandhouding tussen beide clubs is onlangs verstevigd tijdens de onderhandelingen over Frenkie de Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona verkast komende zomer. Ook de gesprekken aangaande een overstap van Matthijs de Ligt verlopen soepel, zo luidt het bericht. Barcelona overweegt bij de transfer van de verdediger een speler naar de Johan Cruijff ArenA te sturen. Ook na de overstap van De Ligt wil Barcelona meewerken om talenten te stallen bij .



De optie dat verdediger Jean-Clair Todibo tijdelijk naar de Amsterdammers verkast als onderdeel van de deal van De Ligt was eerder al bekend in de Spaanse media. Volgens de genoemde krant heeft Ajax ook al geïnformeerd naar Alex Collado, een negentienjarige middenvelder annex buitenspeler die zijn debuut voor de hoofdmacht van de Catalaanse topclub nog moet maken.



Daarnaast suggereert Mundo Deportivo dat ook verdedigers Chumi en Juan Miranda en middenvelders Oriol Busquets, Riqui Puig en Monchu mogelijk de overstap maken naar Ajax. Miranda zou wellicht als vervanger van Nicolás Tagliafico kunnen gaan fungeren. De Argentijn wordt in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, waardoor Miranda zijn plek kan overnemen.