2026年ワールドカップ欧州プレーオフの組み合わせ・ポット一覧

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、1次ラウンドを突破した12カ国の本戦出場が決定。そして、残り4枠を懸けた2次ラウンド（プレーオフ）に突入する。
本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフの組み合わせやポット分け、試合日程を紹介する。
|国名
|出場条件
|FIFAランキング
|スロバキア
|グループA2位
|45
|コソボ
|グループB2位
|80
|デンマーク
|グループC2位
|21
|ウクライナ
|グループD2位
|28
|トルコ
|グループE2位
|25
|アイルランド
|グループF2位
|59
|ポーランド
|グループG2位
|31
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|グループH2位
|71
|イタリア
|グループI2位
|12
|ウェールズ
|グループJ2位
|32
|アルバニア
|グループK2位
|63
|チェコ
|グループL2位
|44
|ルーマニア
|NLグループ勝者
|47
|スウェーデン
|NLグループ勝者
|43
|北マケドニア
|NLグループ勝者
|65
|北アイルランド
|NLグループ勝者
|69
|ポット1
|ポット2
|イタリア（12）
|ポーランド（31）
|デンマーク（21）
|ウェールズ（32）
|トルコ（25）
|チェコ（44）
|ウクライナ（28）
|スロバキア（45）
|ポット3
|ポット4
|アイルランド（59）
|スウェーデン（43）
|アルバニア（63）
|ルーマニア（47）
|ボスニア・ヘルツェゴビナ（71）
|北マケドニア（65）
|コソボ（80）
|北アイルランド（69）
※カッコ内は2025年11月のFIFAランキング
|試合日程
|試合No.
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF1
|イタリア - 北アイルランド
|2026/3/27(金)4:45
|SF2
|ウェールズ - ボスニア・ヘルツェゴビナ
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF2勝者 - SF1勝者
※試合日程は日本時間
|試合日程
|試合No.
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF3
|ウクライナ - スウェーデン
|2026/3/27(金)4:45
|SF4
|ポーランド - アルバニア
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF3勝者 - SF4勝者
※試合日程は日本時間
|試合日程
|試合No.
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)2:00
|SF5
|トルコ - ルーマニア
|2026/3/27(金)4:45
|SF6
|スロバキア - コソボ
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF6勝者 - SF5勝者
※試合日程は日本時間
|試合日程
|試合No.
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF7
|デンマーク - 北マケドニア
|2026/3/27(金)4:45
|SF8
|チェコ - アイルランド
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF8勝者 - SF7勝者
※試合日程は日本時間