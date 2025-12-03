このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world cup uefa play-off drawGetty Images
Yuta Tokuma

2026年ワールドカップ欧州プレーオフの組み合わせ・ポット一覧

【FIFAワールドカップ2026 欧州予選】北中米で開催される2026年FIFAワールドカップの欧州予選プレーオフの組み合わせやポット一覧、試合日程を紹介する。

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、1次ラウンドを突破した12カ国の本戦出場が決定。そして、残り4枠を懸けた2次ラウンド（プレーオフ）に突入する。

本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフの組み合わせやポット分け、試合日程を紹介する。