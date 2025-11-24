このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japanese players(C)Getty images
Yuta Tokuma

今週の欧州・海外サッカー日本人選手の試合予定・テレビ放送/ネット配信・キックオフ時間

サッカー日本代表選手ら欧州・海外クラブに所属する日本人プレーヤーの今週末試合予定は？開催日、キックオフ時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

目次

欧州各国リーグ、今週末の最新節日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

※各選手は出場機会なし・メンバー外の場合があります。

  1. イングランド
    プレミアリーグ
    　ブライトン：三笘薫
    　クリスタル・パレス：鎌田大地
    　リーズ：田中碧
    　リヴァプール：遠藤航
    　トッテナム：高井幸大

    EFLチャンピオンシップ
    　バーミンガム・シティ：古橋亨梧、岩田 智輝、藤本 寛也
    　ブラックバーン・ローバーズ：大橋 祐紀、森下 龍矢
    　ブリストル・シティ：平河 悠
    　コベントリー・シティ：坂元 達裕
    　クイーンズパーク・レンジャーズ：斉藤 光毅
    　サウサンプトン：松木玖生
    　ストーク・シティ：瀬古 樹
  2. スペイン
    　マジョルカ：浅野拓磨
    　レアル・ソシエダ：久保建英
  3. ドイツ
    　バイエルン：伊藤洋輝
    　フランクフルト：堂安律
    　フライブルク：鈴木唯人
    　ホッフェンハイム：町田浩樹
    　マインツ：川崎颯太、佐野海舟
    　ボルシアMG：町野修斗
    　ザンクトパウリ：藤田譲瑠チマ
    　ブレーメン：菅原由勢、長田澪
  4. イタリア
    　パルマ：鈴木彩艶
  5. フランス
    　ル・アーヴル：瀬古歩夢
    　モナコ：南野拓実
  6. オランダ
    　アヤックス：板倉滉
    　AZアルクマール：毎熊晟矢
    　フェイエノールト：上田綺世、渡辺剛
    　NECナイメヘン：小川航基、佐野航大、塩貝健人
    　スパルタ・ロッテルダム：三戸舜介
  7. ベルギー
    　アントワープ：綱島悠斗、野沢大志ブランドン
    　ヘンク：伊東純也、横山歩夢
    　ヘント：伊藤敦樹
    　ルーヴェン：明本考浩、大南拓磨
    　シント=トロイデン：伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン、後藤啓介、谷口彰悟、畑大雅、松澤海斗、山本理仁
    　ウェステルロー：木村誠二、坂本一彩
  8. ポルトガル
    　アロウカ：福井太智
    　スポルティングCP：守田英正
  欧州サッカー最新情報

  • mitoma(C)Getty Images

    イングランド

    イングランド

    【プレミアリーグ】
    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    ブライトン三笘薫プレミアリーグ第13節11/30(日)23:15
    ノッティンガム・フォレスト(A)    		U-NEXTサッカーパック
    クリスタル・パレス鎌田大地プレミアリーグ第13節11/30(日)21:00
    マンチェスター・U(H)    		U-NEXTサッカーパック
    リーズ田中碧プレミアリーグ第13節11/30(日)0:00
    マンチェスター・C(A)    		U-NEXTサッカーパック
    リヴァプール遠藤航プレミアリーグ第13節11/30(日)23:05
    ウェストハム(A)    		U-NEXTサッカーパック
    トッテナム高井幸大プレミアリーグ第13節11/30(日)5:00
    フラム(H)    		U-NEXTサッカーパック

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。


    【EFLチャンピオンシップ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    バーミンガム・シティ古橋亨梧、岩田 智輝、藤本 寛也第17節

    第18節    		11/27(木)5:00
    ウェスト・ブロムウィッチ(A)
    11/29(土)5:00
    ワトフォード(H)    		第17節DAZN

    第18節DAZN
    ブラックバーン・ローバーズ大橋 祐紀、森下 龍矢第17節

    第18節    		11/27(木)4:45
    QPR(H)
    11/30(日)0:00
    レクサム(A)
    ブリストル・シティ平河悠第17節

    第18節    		11/27(木)4:45
    レクサム(A)
    11/29(土)21:30
    ポーツマス(A)
    コベントリー・シティ坂元 達裕第17節

    第18節    		11/26(水)4:45
    ミドルズブラ(A)
    11/30(日)0:00
    チャールトン(H)
    クイーンズパーク・レンジャーズ斉藤 光毅第17節

    第18節    		11/27(木)4:45
    ブラックバーン(A)
    11/30(日)0:00
    ノリッジ(A)    		-
    サウサンプトン松木 玖生第17節

    第18節    		11/26(水)5:00
    レスター(H)
    11/30(日)0:00
    ミルウォール(A)
    ストーク・シティ瀬古 樹第17節

    第18節    		11/26(水)4:45
    チャールトン(H)
    11/29(土)21:30
    ハル(H)
  • kubo(C)Getty Images

    スペイン

    【ラ・リーガ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    マジョルカ浅野拓磨ラ・リーガ
    第14節    		11/29(土)22:00
    オサスナ(H)    		U-NEXTサッカーパック
    DAZN
    レアル・ソシエダ久保建英ラ・リーガ
    第14節    		11/30(日)22:00
    ビジャレアル(H)    		U-NEXTサッカーパック
    DAZN
  • ritsu-doan(C)Getty Images

    ドイツ

    【ブンデスリーガ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    バイエルン伊藤洋輝ブンデスリーガ第12節11/29(土)23:30
    ザンクトパウリ(H)    		DAZNABEMA
    フランクフルト堂安律ブンデスリーガ第12節12/1(月)1:30
    ヴォルフスブルク(H)    		DAZN
    フライブルク鈴木唯人ブンデスリーガ第12節12/1(月)3:30
    マインツ(H)    		DAZNABEMA
    ホッフェンハイム町田浩樹ブンデスリーガ第12節11/29(土)23:30
    アウクスブルク(H)    		DAZN
    マインツ川崎颯太、佐野海舟ブンデスリーガ第12節12/1(月)3:30
    フライブルク(A)    		DAZNABEMA
    ボルシアMG町野修斗ブンデスリーガ第12節11/29(土)4:30
    ライプツィヒ(H)    		DAZN
    ザンクトパウリ藤田譲瑠チマブンデスリーガ第12節11/29(土)23:30
    バイエルン(A)    		DAZNABEMA
    ブレーメン菅原由勢、長田澪ブンデスリーガ第12節11/29(土)23:30
    ケルン(H)    		DAZN
  • zion-suzuki(C)Getty Images

    イタリア

    【セリエA】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    パルマ鈴木彩艶セリエA
    第13節    		11/29(土)23:00
    ウディネーゼ(H)    		DAZN
  • takumi minaminoGetty Images

    フランス

    【リーグ・アン】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    ル・アーヴル瀬古歩夢リーグ・アン第14節12/1(月)1:15
    リール(H)    		DAZN
    モナコ南野拓実リーグ・アン第14節11/30(日)1:00
    PSG(H)    		DAZN
  • ayase uedaGetty Images

    オランダ

    【エールディビジ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    アヤックス板倉滉エールディビジ第14節12/1(月)4:00
    フローニンゲン(H)    		U-NEXTサッカーパック
    AZアルクマール毎熊晟矢エールディビジ第14節12/1(月)0:45
    トゥウェンテ(A)    		-
    フェイエノールト上田綺世、渡辺剛エールディビジ第14節11/30(日)22:30
    テルスター(A)    		U-NEXTサッカーパック
    日本語実況※無料開放
    NECナイメヘン小川航基、佐野航大、塩貝健人エールディビジ第14節11/30(日)5:00
    スパルタ(A)    		U-NEXTサッカーパック
    スパルタ・ロッテルダム三戸舜介エールディビジ第14節11/30(日)5:00
    NEC(H)    		-

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

  • junya Getty Images

    ベルギー

    【ベルギーリーグ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    アントワープ綱島悠斗、野沢大志ブランドンベルギーリーグ
    第16節    		11/30(日)21:30
    クルブ・ブルッヘ(A)    		-
    ヘンク伊東純也、横山歩夢ベルギーリーグ
    第16節    		12/1(月)0:00
    ルーヴェン(H)    		DAZN
    ヘント伊藤敦樹ベルギーリーグ
    第16節    		12/1(月)3:15
    シント＝トロイデン(H)    		DAZN、BS10
    ルーヴェン明本考浩、大南拓磨ベルギーリーグ
    第16節    		12/1(月)0:00
    ヘンク(A)    		DAZN/td>
    シント=トロイデン伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン
    後藤啓介、谷口彰悟、畑大雅
    松澤海斗、山本理仁    		ベルギーリーグ
    第16節    		12/1(月)3:15
    ヘント(A)    		DAZN、BS10
    ウェステルロー木村誠二、坂本一彩ベルギーリーグ
    第16節    		11/30日)0:00
    FCVデンデルEH(A)    		-
  • hidemasa moritaGetty Images

    ポルトガル

    【ポルトガルリーグ】

    クラブ日本人選手キックオフ日時(日本時間)
    対戦相手    		放送・配信
    アロウカ福井太智ポルトガルリーグ
    第12節    		12/2(火)5:15
    ブラガ(H)    		-
    スポルティングCP守田英正ポルトガルリーグ
    第12節    		12/1(月)3:00
    エストレラ・アマドーラ(H)    		DAZN

  • 欧州サッカー最新情報

    欧州・海外サッカーに関する放送・配信情報は以下の記事でも紹介している。

    ※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。