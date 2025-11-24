目次
欧州各国リーグ、今週末の最新節日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
※各選手は出場機会なし・メンバー外の場合があります。
- イングランド
プレミアリーグ
ブライトン：三笘薫
クリスタル・パレス：鎌田大地
リーズ：田中碧
リヴァプール：遠藤航
トッテナム：高井幸大
EFLチャンピオンシップ
バーミンガム・シティ：古橋亨梧、岩田 智輝、藤本 寛也
ブラックバーン・ローバーズ：大橋 祐紀、森下 龍矢
ブリストル・シティ：平河 悠
コベントリー・シティ：坂元 達裕
クイーンズパーク・レンジャーズ：斉藤 光毅
サウサンプトン：松木玖生
ストーク・シティ：瀬古 樹
- スペイン
マジョルカ：浅野拓磨
レアル・ソシエダ：久保建英
- ドイツ
バイエルン：伊藤洋輝
フランクフルト：堂安律
フライブルク：鈴木唯人
ホッフェンハイム：町田浩樹
マインツ：川崎颯太、佐野海舟
ボルシアMG：町野修斗
ザンクトパウリ：藤田譲瑠チマ
ブレーメン：菅原由勢、長田澪
- イタリア
パルマ：鈴木彩艶
- フランス
ル・アーヴル：瀬古歩夢
モナコ：南野拓実
- オランダ
アヤックス：板倉滉
AZアルクマール：毎熊晟矢
フェイエノールト：上田綺世、渡辺剛
NECナイメヘン：小川航基、佐野航大、塩貝健人
スパルタ・ロッテルダム：三戸舜介
- ベルギー
アントワープ：綱島悠斗、野沢大志ブランドン
ヘンク：伊東純也、横山歩夢
ヘント：伊藤敦樹
ルーヴェン：明本考浩、大南拓磨
シント=トロイデン：伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン、後藤啓介、谷口彰悟、畑大雅、松澤海斗、山本理仁
ウェステルロー：木村誠二、坂本一彩
- ポルトガル
アロウカ：福井太智
スポルティングCP：守田英正
