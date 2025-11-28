このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-NED-EREDIVISIE-SPARTA-PSVAFP
U-NEXT無料体験登録でサッカーパックの月額がお得に！加入は特設ページから
Yuta Tokuma

エールディヴィジ2025-26第14節のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

エールディヴィジ2025-26はどこで見られる？テレビ放送/ネット配信・視聴方法・登録方法・見逃し配信を紹介。

エールディヴィジ、プレミア、ラ・リーガなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

エールディヴィジ(毎節3試合ライブ配信)、プレミアリーグ、ラ・リーガ、FAカップ

コパ・デル・レイ、スーペルコパが視聴可能！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

エールディヴィジ2025-26シーズンは日本時間11月29日(日)～12月1日(月)に第14節が開催される。

U-NEXTサッカーパックでエールディヴィジをライブ配信
今すぐ登録！

本記事では、エールディヴィジ2025-26の視聴方法について紹介する。

エールディヴィジの開催スケジュールは？

エールディヴィジは、オランダにおけるプロサッカーリーグの最上位カテゴリー。日本との関係も深く、小野伸二、本田圭佑、吉田麻也、堂安律、菅原由勢らもかつてプレーしていた。2025-26シーズンは、フェイエノールトに上田綺世と渡辺剛、AZに毎熊晟矢、スパルタ・ロッテルダムに三戸舜介、NECナイメヘンには佐野航大・小川航基・塩貝健人らが所属し、開幕直前に板倉滉がアヤックスに新加入。さらなる飛躍が期待されている。

リーグは18クラブによるホーム＆アウェイの2回戦総当たりで構成され、シーズンは例年8月に開幕し翌年5月に閉幕予定となっている。

U-NEXTサッカーパックでエールディヴィジをライブ配信
今すぐ登録！

エールディヴィジのテレビ放送/ネット配信予定は？

『U-NEXT』は、2025年8月に開幕する新シーズンよりエールディビジ毎節3試合のライブ配信を予定。そのうち1試合には日本語実況・解説が付き、注目カードを分かりやすく楽しむことができる。さらに、全配信試合において見逃し配信にも対応している。

なお、過去にエールディビジを中継していたFODプレミアムやフジテレビNEXTでの放送は終了。2025-26シーズン以降、エールディヴィジを視聴するには『U-NEXT』の「サッカーパック」への登録が必要となる。

配信サービス配信開始配信内容
U-NEXT
サッカーパック		2025年8月〜毎節3試合をライブ配信(うち1試合は日本語実況)
見逃し配信あり

U-NEXTサッカーパックでエールディヴィジをライブ配信今すぐ登録！

エールディヴィジ2025-26｜第14節の放送/配信予定

試合日対戦カード放送予定
11/30(日)5:00NECナイメヘン(小川航基、佐野航大、塩貝健人) vs スパルタ(三戸舜介)U-NEXT
11/30(日)20:15PSV vs フォレンダムU-NEXT
11/30(日)22:30テルスター vs フェイエノールト(上田綺世・渡辺剛)U-NEXT
日本語実況
※無料開放
12/1(月)4:00アヤックス(板倉滉) vs フローニンゲンU-NEXT

エールディヴィジ2025-26をお得に視聴する方法は？

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack join 202508U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0