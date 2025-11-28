エールディヴィジ2025-26シーズンは日本時間11月29日(日)～12月1日(月)に第14節が開催される。

本記事では、エールディヴィジ2025-26の視聴方法について紹介する。

エールディヴィジの開催スケジュールは？

エールディヴィジは、オランダにおけるプロサッカーリーグの最上位カテゴリー。日本との関係も深く、小野伸二、本田圭佑、吉田麻也、堂安律、菅原由勢らもかつてプレーしていた。2025-26シーズンは、フェイエノールトに上田綺世と渡辺剛、AZに毎熊晟矢、スパルタ・ロッテルダムに三戸舜介、NECナイメヘンには佐野航大・小川航基・塩貝健人らが所属し、開幕直前に板倉滉がアヤックスに新加入。さらなる飛躍が期待されている。

リーグは18クラブによるホーム＆アウェイの2回戦総当たりで構成され、シーズンは例年8月に開幕し翌年5月に閉幕予定となっている。

エールディヴィジのテレビ放送/ネット配信予定は？

『U-NEXT』は、2025年8月に開幕する新シーズンよりエールディビジ毎節3試合のライブ配信を予定。そのうち1試合には日本語実況・解説が付き、注目カードを分かりやすく楽しむことができる。さらに、全配信試合において見逃し配信にも対応している。

なお、過去にエールディビジを中継していたFODプレミアムやフジテレビNEXTでの放送は終了。2025-26シーズン以降、エールディヴィジを視聴するには『U-NEXT』の「サッカーパック」への登録が必要となる。

サッカーパック 2025年8月〜 毎節3試合をライブ配信(うち1試合は日本語実況)

見逃し配信あり

エールディヴィジ2025-26｜第14節の放送/配信予定

試合日 対戦カード 放送予定 11/30(日)5:00 NECナイメヘン(小川航基、佐野航大、塩貝健人) vs スパルタ(三戸舜介) U-NEXT 11/30(日)20:15 PSV vs フォレンダム U-NEXT 11/30(日)22:30 テルスター vs フェイエノールト(上田綺世・渡辺剛) U-NEXT

日本語実況

※無料開放 12/1(月)4:00 アヤックス(板倉滉) vs フローニンゲン U-NEXT

エールディヴィジ2025-26をお得に視聴する方法は？

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。