※「CL・EL 2025-26シーズンパス」の販売は2025年11月7日(金)に終了。

『WOWOW』では、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに向けてお得なプランを期間限定で提供している。

本記事では、各プランの視聴可能試合や料金、おすすめの視聴方法を紹介する。

WOWOWのCL・EL提供プランは？

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日(金)00:00～期間限定販売)」を提供している。購入期限が当初は2025年10月31日(金)までだったが、大好評につき11月7日(金)まで販売期間延長となった。両プランの比較は以下の通り。

比較 【販売終了】CL・EL 2025-26

シーズンパス(PPV) WOWOW

月額加入 料金(税込) 17,500円／月額換算2,188円

※2025年11月～2026年6月で算出 月額2,530円(税込) 販売期間 2025年8月1日～2025年11月7日 いつでも申し込み可能 サッカー番組(共通) ・UEFAチャンピオンズリーグ2025-26(リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合)

・UEFAヨーロッパリーグリーグ2025-26(リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合)

・UEFAカンファレンスリーグ2025-26(リーグフェーズ～決勝トーナメントの注目試合)

・UEFAスーパーカップ2025

・MATCH HIGHLIGHT

・チャンピオンズリーグダイジェスト！

・UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2024-25シーズンまで、25試合の決勝戦を配信)



ほか多数のサッカー番組 ※一部試合はディレイ配信 他ジャンル番組 ×

WOWOWオンデマンドで配信中のサッカー番組のみ視聴可能 〇

他のスポーツや映画、ドラマやアニメなど全ジャンルの番組が見放題！ 視聴可能端末 2端末

（2つの端末から同時に視聴可能） 5端末

（2つ以上の端末から同時に視聴不可） アーカイブ配信 〇 〇 ダウンロード 〇 〇 BS放送視聴 × 〇

BS放送(BS-191ch、192ch、193ch)の視聴環境があればテレビや録画機を登録してBS放送が視聴可能 メリット 2025-26シーズンのWOWOWサッカーコンテンツ、全てをコスパ良く見られる • WOWOWの全コンテンツが視聴可

• 放送視聴可/録画可

各プランの詳細は？

(1)【販売終了】CL・EL 2025-26シーズンパス

「CL・EL 2025-26シーズンパス」は期間限定のPPV(ペイ・パー・ビュー)であり、定価17,500円(税込)で購入することで2025-26シーズン開幕からのCL・EL全試合を視聴することが可能。WOWOW月額加入とCL・ELの視聴可能コンテンツに違いはないが、サッカーパスで視聴できる期間の11カ月間加入していた場合、WOWOW月額プランに加入していた場合の合計額27,830円(税込)よりも10,330円安くなる。

一方で、「CL・EL 2025-26シーズンパス」で視聴できる番組は前述の表に記載しているもののみであり、WOWOWのオリジナルドラマや映画、海外ドラマ、音楽ライブ、他のスポーツ中継などは含まれない。また、PPV形式での購入となるため、購入時期に応じた金額の変更などは行われない。

(2) WOWOW月額加入

「WOWOW月額加入」はWOWOWの通常プランであり、CL・ELに加えて、サッカー以外のWOWOWコンテンツも視聴可能。オリジナルドラマや映画、海外ドラマ、音楽ライブ、他のスポーツ中継も楽しむことができる。

CL・ELの視聴可能試合数について「CL・EL 2025-26シーズンパス」との違いはないが、料金は月額2,530円(税込)と、「CL・EL 2025-26シーズンパス」に開幕期から加入した場合の月額換算(1,591円 ※2025年8月から26年6月末まで加入の場合)よりも高い。一方で、シーズン途中の解約や加入も可能な点はメリットとなる。

タイプ別：どんな人におすすめ？

CL・EL開幕から全試合が視聴したい！

【販売終了】CL・EL 2025-26シーズンパスがおすすめ

CL・EL開幕～決勝までの全試合が視聴したい場合、「CL・EL 2025-26シーズンパス」が圧倒的におすすめだ。WOWOW月額加入よりも安価にCL・EL全試合が視聴可能となるほか、関連番組やカンファレンスリーグの注目試合も余すことなく楽しむことができる。

CL・ELの決勝トーナメントから視聴したい！

WOWOW月額加入がおすすめ

「CL・EL 2025-26シーズンパス」は定価17,500円(税込)のみで販売され、購入期間も2025年11月7日(金)23:59まで。2026年2月～5月の決勝トーナメント開催期間中には購入できないうえ、前もって購入しておくとしてもWOWOW月額加入(4カ月間)の合計額10,120円(税込)の方が安くなる。このため、決勝トーナメントからの視聴を考えている方にはWOWOW月額加入がおすすめだ。

CL・EL以外のWOWOWコンテンツも視聴したい！

WOWOW月額加入がおすすめ

CL・ELの試合以外にも、WOWOWのオリジナルドラマなど豊富なコンテンツを視聴したい場合、「WOWOW月額加入」に加入する必要がある。「CL・EL 2025-26シーズンパス」のみだとWOWOWのその他のコンテンツは視聴できないため、注意が必要だ。

【まとめ】WOWOW視聴の選択肢は大きく2つある

2025-26シーズンのCL・ELを『WOWOW』で視聴したい場合、方法は大きく分けて二つある。

最もシンプルかつ最安値で全試合が視聴できる方法は、「CL・EL 2025-26シーズンパス(※販売終了)」への加入だ。このプランに加入した場合、CL・ELの全試合を余すことなく楽しむことができる。

一方で、決勝戦のみの視聴など明確に目的とする試合が定まっている場合は、「WOWOW月額加入」も選択に。その場合、目的とする試合と視聴にかかる費用を計算してからプランを選ぶことをおすすめする。

想定されるパターンごとの料金比較は以下の通りとなっている。