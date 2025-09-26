なぜ久保建英はビッグクラブに見向きされない？西紙副編集長が「私がSDなら獲得しない」と話す理由と「言い訳できない」今季

ビッグクラブのスポーツダイレクターが日本、ひいてはアジアでも史上最高レベルの才能を有している久保の獲得に踏み切らない理由があるとすれば、それはいまだに殻を破り切れていないためだ。

久保はやはり、プレーの安定性が欠けている。

「彼がプレーしていれば大丈夫」という安心感はなく、「今日はキレがある」「今日はダメだ」の反復を1シーズン中に何度も繰り返している。この問題はいまだ克服されておらず、それが市場での評価を引き下げているのは明らかだ。

そして、その継続性の問題以外で、久保のプレーに欠けているところはほとんどない。実際、彼はとんでもない選手だ。ダイナミックで、献身的で、勇敢で、テクニックを生かした解決手段はほぼすべてコンプリートしており、プレービジョンも卓越していて周囲を俯瞰したように見ている。様々な角度から見れば見るほど、久保はビッグクラブでプレーして然るべき、世界トップレベルの実力を有したアタッカーである。

そのドリブル能力、プレーリズムの緩急の付け方は突出しており、一人抜き去るのは当たり前。右サイドでは内に切れ込むほか縦にも抜けてクロス、パス、シュートのあらゆる選択肢を持つ。さらに中央や逆サイドに流れることで数的・位置的優位性を生み出し、あらゆる攻撃的ポジションで相手チームの脅威となっている。対戦相手のコーチングスタッフにとって、ソシエダで誰よりも警戒しなくてはならない選手は間違いなく久保だ。

久保はその一方で、守備の責任から逃れることもない。現代フットボールにおいては、攻撃で違いを生み出せる選手ももれなく守備をしなくてはならないが、彼は率先してプレッシングを仕掛け、後退が必要なときには誰よりも早く帰陣する。確かに、自身の背後を突く選手を追いきれないこともあるが、決して修正のきかない弱点ではない。彼のチームへの献身に疑いの余地はないのだから。