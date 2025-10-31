ルヴァンカップ決勝は何時から？どこで放送する？

2025年ルヴァンカップ決勝のカードが決定。11月1日(土)にJリーグに所属する60クラブの頂点を決める一戦、柏レイソルvsサンフレッチェ広島が開催される。

本記事では、2025年ルヴァンカップ決勝の試合日程や放送・配信予定に関する情報を紹介する。