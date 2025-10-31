ルヴァンカップ決勝は何時から？どこで放送する？

2025年ルヴァンカップ決勝のカードが決定。11月1日(土)にJリーグに所属する60クラブの頂点を決める一戦、柏レイソルvsサンフレッチェ広島が開催される。
本記事では、2025年ルヴァンカップ決勝の試合日程や放送・配信予定に関する情報を紹介する。
FOD
「FODチャンネル」で11/1(土)開催のルヴァンカップ決勝を配信！
Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能
Amazon FODチャンネル
ルヴァンカップ決勝を配信今すぐ視聴
2025年ルヴァンカップ決勝のカードが決定。11月1日(土)にJリーグに所属する60クラブの頂点を決める一戦、柏レイソルvsサンフレッチェ広島が開催される。
本記事では、2025年ルヴァンカップ決勝の試合日程や放送・配信予定に関する情報を紹介する。
2025年ルヴァンカップ決勝は2025年11月1日(土)に東京都新宿区にある国立競技場で開催。キックオフは午後1時05分に予定されている。
柏レイソルは準決勝で川崎フロンターレにホームで大逆転勝利を挙げて2020年以来5年ぶりの決勝進出。対するサンフレッチェ広島は、準決勝で横浜FC相手に盤石な戦いを見せて初優勝した2022年以来3年ぶりに決勝進出を決めた。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。