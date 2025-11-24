試合日程：2025年11月25日(火)19:00

会場：春川松岩スポーツタウン（韓国）

放送・配信：DAZN

ACLE初出場の町田ゼルビアはリーグステージ第5節で韓国の江原FCと敵地で対戦する。

町田ゼルビアは、リーグステージ第3節で待望の初勝利を挙げたが、ホームで行われた前節には試合終了間際にメルボルン・シティに勝ち越し点を許して1-2で敗れて8位に後退した。ラウンド16進出のためにも白星を取り戻したい町田の今節の相手は江原FC。ヴィッセル神戸相手に打ち合いを制したチームの本拠地に乗り込む一戦でどのような戦いを見せるか。天皇杯決勝から中2日で行われ、コンディション面の心配がある中、韓国の強豪相手に勝ち点を手にしたい。

対する江原FCは、町田ゼルビア同様にこれがACLE初出場。それでもヴィッセル神戸に4-3で勝利したりと、ホームでは2連勝中で現在2勝2敗の5位に位置する。前節にはサンフレッチェ広島に数的有利になりながらも惜敗したチームは、ここまで日本勢相手に1勝1敗。Jリーグ勢3連戦最後となる町田ゼルビアとの一戦で、ホームで勝負強さを見せつけて日本勢相手に勝ち越しとなるか。