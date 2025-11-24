2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はリーグステージの後半戦初戦となる第5節を迎える。日本から参戦するJ1リーグ王者ヴィッセル神戸やサンフレッチェ広島、町田ゼルビアは、11月25日(火)から26日(水)にかけて行われる第5節でどのクラブと対戦するのだろうか。
本記事では、Jリーグ勢のACLEリーグステージ第5節の試合日程や見どころ、放送・配信予定を紹介する。
ACLE初出場の町田ゼルビアはリーグステージ第5節で韓国の江原FCと敵地で対戦する。
町田ゼルビアは、リーグステージ第3節で待望の初勝利を挙げたが、ホームで行われた前節には試合終了間際にメルボルン・シティに勝ち越し点を許して1-2で敗れて8位に後退した。ラウンド16進出のためにも白星を取り戻したい町田の今節の相手は江原FC。ヴィッセル神戸相手に打ち合いを制したチームの本拠地に乗り込む一戦でどのような戦いを見せるか。天皇杯決勝から中2日で行われ、コンディション面の心配がある中、韓国の強豪相手に勝ち点を手にしたい。
対する江原FCは、町田ゼルビア同様にこれがACLE初出場。それでもヴィッセル神戸に4-3で勝利したりと、ホームでは2連勝中で現在2勝2敗の5位に位置する。前節にはサンフレッチェ広島に数的有利になりながらも惜敗したチームは、ここまで日本勢相手に1勝1敗。Jリーグ勢3連戦最後となる町田ゼルビアとの一戦で、ホームで勝負強さを見せつけて日本勢相手に勝ち越しとなるか。
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第5節でサンフレッチェ広島は敵地で中国の成都蓉城と対戦する。
サンフレッチェ広島は、第3節で初黒星を喫したものの、ルヴァンカップを制した後に行われた前節で主将佐々木が退場になりながらも江原FCに1-0で勝利して白星を取り戻した。そして迎える今節には、成都蓉城の本拠地に乗り込む。日中関係の緊張から難しいアウェーゲームになることが予想されるチームは、佐々木が欠場する中、守護神大迫を中心とした自慢の守備陣を軸にACLEで結果の出ない相手から敵地で勝利をつかめるか。
対する成都蓉城は、今回が初のACLE出場。ホームで江原FCに勝利して大会初白星を挙げたが、現在1勝1分け2敗で11位に沈む。国内では上位争いを繰り広げるも、アジアの舞台で調子の上がらないチームは今節にサンフレッチェ広島と対戦。ラウンド16進出のためにもホームで確実に勝ち点を積み重ねたいチームだが、ここまで2得点と攻撃陣が不調。それでもホームサポーターの声援を背に堅固な守備を誇る相手チームを攻略を目指す。
J1リーグ王者ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第5節で中国の上海申花の本拠地に乗り込む。
昨季に続きACLEに出場するヴィッセル神戸は、第3節に江原FCとのアウェーゲームを3-4で落として初黒星を喫したが、前節に韓国王者蔚山HDに1-0で勝利して首位に浮上した。今節は上海申花とのアウェーゲームに臨む。昨季も敵地で同クラブと対戦しており、その際サウロにハットトリックを許して2-4で敗れた因縁の相手だ。昨年のリベンジを果たすべく、現在東地区トップの攻撃陣とともに勝利を手にして首位固めできるか。
対するのはACLEの常連クラブの1つである上海申花。今季はここまで1勝止まりで、リーグステージ前半戦終了時でラウンド16圏外の10位に沈む。敵地で連敗中だが、ホームではFCソウルに2-0で勝利したりと、1勝1分けと無敗を維持。国内で安定した戦いを続けるチームは、再びヴィッセル神戸を撃破できるか。昨季4得点を取ったサウロやテイシェイラ擁する攻撃陣には要注意だ。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。
なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。
※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。
