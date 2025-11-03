2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はリーグステージの折り返しとなる第4節を迎える。日本から参戦するJ1リーグ王者ヴィッセル神戸やサンフレッチェ広島、町田ゼルビアは、11月4日(火)から5日(水)にかけて行われる第4節でどのクラブと対戦するのだろうか。
本記事では、Jリーグ勢のACLEリーグステージ第4節の試合日程や見どころ、放送・配信予定を紹介する。
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第4節でサンフレッチェ広島はホームに江原FCを迎える。
サンフレッチェ広島は、今季ACLEを白星でスタートしたものの、続く2戦で1分け1敗。前節には敵地で蔚山HDに先制点を許し、その後攻勢に出るが、最後まで得点を奪えずに初黒星を喫した。現在公式戦連敗中で決定力不足が露呈するチームは今節、ルヴァンカップ決勝から中2日でホームで好調の江原FCと対戦する。過密日程の影響からか、攻守がかみ合わない状況の続く中、前節にヴィッセル神戸に打ち勝ったチーム相手に浮上のきっかけをつかむパフォーマンスを見せることができるか。
対する江原FCは、初挑戦のACLEでここまで大健闘。初戦で上海申花に勝利し、続く第2戦では黒星を喫したが、前節にヴィッセル神戸相手に後半アディショナルタイムにキムが決勝点を挙げて4-3で競り勝った。今節の相手はサンフレッチェ広島。調子を落とす相手から再び勝利を手にして日本勢相手に2連勝なるか。ただし、今季はアウェーゲームを苦手としており、8月を最後に勝利がないという不安要素もある。
町田ゼルビアはACLEリーグステージ第4節でオーストラリア王者メルボルン・シティと本拠地で対戦する。
これがACLE初挑戦となった町田ゼルビアは、リーグステージ最初の2試合でいずれも引き分けと未勝利が続いた。それでも、前節の上海海港とのアウェーゲームでは相馬の得点など2得点を挙げて2-0で記念すべきアジア初勝利をマークした。勢いそのままにメルボルン・シティ戦を迎えたいところだが、直近の公式戦5試合でわずかに1勝のみと勝ちきれない試合が続く。特に攻撃陣が5試合で3得点のみと調子を落としており、この試合で復調の兆しを見せたいところだ。
2季ぶりにACLEの舞台に返り咲いたメルボルン・シティ。しかし、開幕2試合でサンフレッチェ広島とヴィッセル神戸に敗れて2連敗スタートに。それでも、前節にブリーラムを逆転で下して初勝利を収めた。直近の公式戦3試合で2勝1分けと調子を上げるチームは、町田ゼルビアの本拠地で対日本勢3連敗を避けられるか。今季からプレーする金森は、鹿島アントラーズ時代にアジア制覇を成し遂げており、その経験をチームにもたらしたい。
J1王者ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第4節で韓国王者蔚山HDと対戦する。
J1リーグ2連覇中のヴィッセル神戸は、今季ACLEで上海海港とメルボルン・シティを下して2連勝。しかし、前節の江原FCとのアウェーゲームでは3点差を追いつきながらも終了間際に決勝点を許して黒星を喫した。現在4戦未勝利と調子を落とすチームは、10日間の休養期間を利用してどこまで立て直せるか。攻守がかみ合わない状況が続く中で迎える韓国王者蔚山HDとの一戦で、どのような戦いを見せるか。今後への弾みをつける勝利を手にしたい。
対する蔚山HDは、ACLE初戦で勝利を手にすると、2戦目は引き分けたものの、前節にはホームにサンフレッチェ広島を迎え、堅実な守備から相手を零封して1-0で勝利した。ここまで東地区の首位を走る好調な滑り出しとなった。韓国代表守護神チョを擁する守備陣がヴィッセル神戸の攻撃陣相手に再び安定したパフォーマンスを見せることができるか。首位攻防戦に勝利して首位固めできるか注目だ。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。
なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。
※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。
