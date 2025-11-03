試合日程：2025年11月4日(火)19:00

会場：エディオンピースウイング広島

放送・配信：DAZN

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第4節でサンフレッチェ広島はホームに江原FCを迎える。

サンフレッチェ広島は、今季ACLEを白星でスタートしたものの、続く2戦で1分け1敗。前節には敵地で蔚山HDに先制点を許し、その後攻勢に出るが、最後まで得点を奪えずに初黒星を喫した。現在公式戦連敗中で決定力不足が露呈するチームは今節、ルヴァンカップ決勝から中2日でホームで好調の江原FCと対戦する。過密日程の影響からか、攻守がかみ合わない状況の続く中、前節にヴィッセル神戸に打ち勝ったチーム相手に浮上のきっかけをつかむパフォーマンスを見せることができるか。

対する江原FCは、初挑戦のACLEでここまで大健闘。初戦で上海申花に勝利し、続く第2戦では黒星を喫したが、前節にヴィッセル神戸相手に後半アディショナルタイムにキムが決勝点を挙げて4-3で競り勝った。今節の相手はサンフレッチェ広島。調子を落とす相手から再び勝利を手にして日本勢相手に2連勝なるか。ただし、今季はアウェーゲームを苦手としており、8月を最後に勝利がないという不安要素もある。