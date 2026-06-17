イングランドvsクロアチアは地上波なし！試合は何時から？日程・中継予定

FIFAワールドカップ2026・グループL第1節で、イングランド代表とクロアチア代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsクロアチアの試合日程、中継予定を紹介する。

イングランドvsクロアチアは何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループL第1節のイングランド代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年6月18日(木)5:00にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・テキサス州アーリントンに位置するAT&Tスタジアム。ダラス近郊にある世界有数の大型スタジアムで、グループステージ屈指の注目カードが開催される。

両国はこれまでに10度対戦しており、通算成績はイングランドの5勝2分3敗。イングランドが勝ち越しているものの、2018年ロシア・ワールドカップ準決勝では、延長戦の末にクロアチアが2-1で勝利し、イングランドの決勝進出を阻んだ。

過去の因縁が残る相手との大会初戦だけに、グループ突破を目指す両国にとって重要な一戦となる。

項目 内容 試合 グループL第1節 対戦カード イングランド代表vsクロアチア代表 キックオフ 2026年6月18日(木)5:00 会場 AT&Tスタジアム

イングランドvsクロアチアの中継予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第1節のイングランド代表vsクロアチア代表戦は、『DAZN』が独占ライブ配信をする。スマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴できるため、早朝開催の一戦をさまざまな環境で楽しめる。

DAZNではライブ配信に加え、試合終了後のフルマッチ見逃し配信やハイライトも視聴可能だ。メイン中継では、解説を戸田和幸氏とサウサンプトン所属の松木玖生選手が担当し、実況は西岡明彦氏が務める。

テレビではNHK BSプレミアム4Kで放送予定だが、生中継ではなく試合当日の21:00に録画放送を行う。視聴にはNHKの衛星契約に加え、4K対応テレビやチューナー、アンテナなどの受信環境が必要になる。

なお、地上波テレビでの生中継は予定されていない。試合をリアルタイムで観戦したい場合は、DAZNを利用する必要がある。

放送・配信 中継形態 視聴内容 DAZN ライブ配信 フルマッチ生中継、見逃し配信

ハイライトに対応

解説：戸田和幸、松木玖生

実況：西岡明彦 NHK BSプレミアム4K 録画放送 4K画質で放送予定

衛星契約と4K対応設備が必要 地上波 放送なし 生中継なし

DAZNのおすすめ視聴方法

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】