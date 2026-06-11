ワールドカップ2026を観戦できる場所はどこ？スポーツバー・映画館・ネット配信の視聴方法まとめ

FIFAワールドカップ2026は世界最大級のスポーツイベントとして開催され、日本代表戦や強豪国同士のビッグマッチには大きな注目が集まる。自宅のテレビやスマートフォンで観戦するだけでなく、大勢のサポーターと熱狂を共有できるスポーツバーやパブリックビューイング会場での観戦を検討している人も多いだろう。

本記事では、ワールドカップ2026を観戦できる主な場所や視聴方法を紹介する。

ワールドカップ2026を観戦できる場所はどこ？

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FIFAワールドカップ2026は、自宅だけでなく全国各地のスポーツバーや映画館、パブリックビューイング会場などでも観戦できる。日本代表戦を中心に大規模な観戦イベントが予定されており、多くのサポーターと一緒に試合を楽しみたい人におすすめだ。

定番の観戦スポットとして人気なのがスポーツバーやパブ。『HUB』や『82』では対象試合のパブリックビューイングが実施される予定で、大阪・梅田の「Seed Supporter's Field」などサッカー専門バーでも日本代表戦の観戦イベントが開催される。

大画面で迫力ある映像を楽しみたい場合は映画館も選択肢となる。全国のイオンシネマや新宿バルト9をはじめとするシネコンでは、日本代表戦を中心にライブビューイングイベントが予定されている。

さらに、商業施設や大型イベント会場でもパブリックビューイングが開催される見込みだ。東京ではMIYASHITA PARKやSTAR RISE TOWER、渋谷エリアを中心に観戦イベントが企画されており、全国のイオンモールや大型アリーナでも実施予定となっている。

一方、場所を選ばず観戦したい場合は『DAZN』がおすすめ。全104試合をライブ配信する唯一のサービスとなっており、自宅や外出先でもスマートフォンやPCから視聴できる。

スポーツバー・パブ(HUB、82、Seed Supporter's Fieldなど)

映画館(イオンシネマ、新宿バルト9ほか)

商業施設(MIYASHITA PARK、イオンモールなど)

大型イベント会場(STAR RISE TOWER、Zepp横浜、Zepp新宿など)

自宅・外出先(DAZN、NHK ONEなどのネット配信)

ワールドカップ2026の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026は、インターネット配信とテレビ放送を通じて日本国内でも視聴できる。今大会は出場国が48カ国に拡大され、全104試合が行われる過去最大規模の大会となる。

全104試合をライブで視聴したい場合は、『DAZN』がおすすめだ。日本代表のグループステージ全3試合、準決勝2試合、決勝戦は無料枠として配信される予定で、アカウント登録のみで視聴できる。

テレビ放送では、NHK総合が開幕戦や日本代表戦、決勝戦など33試合を生中継。NHK BSプレミアム4Kでは、生中継と録画放送を組み合わせて全104試合を4K画質で放送する予定だ。また、日本テレビ系が15試合、フジテレビ系が10試合を生中継する。

NHK総合で放送される試合は、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信が行われる予定。スマートフォンやPCから視聴したい場合にも便利な選択肢となる。

放送・配信先 内容 特徴 DAZN 全104試合をライブ配信 日本代表戦・準決勝・決勝は無料枠予定 NHK総合 33試合を生中継 開幕戦、日本代表戦、決勝戦などを放送 NHK BSプレミアム4K 全104試合を放送 生中継・録画放送を4K画質で実施 NHK ONE NHK総合放送試合を配信 同時配信・見逃し配信に対応 日本テレビ系 15試合を生中継 日本代表戦を含む一部試合を放送 フジテレビ系 10試合を生中継 注目カードを中心に放送

主要試合の放送・配信予定は以下の通り。

試合 日時(日本時間) 放送・配信 開幕戦(メキシコ vs 南アフリカ) 6月12日(金) 4:00 NHK総合、NHK ONE、DAZN 日本 vs オランダ 6月15日(月) 5:00 NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料) 日本 vs チュニジア 6月21日(日) 13:00 NHK BS、DAZN(無料) 日本 vs スウェーデン 6月26日(金) 8:00 NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料) 決勝戦 7月19日(日) NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料)

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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