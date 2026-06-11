ワールドカップ2026を観戦できる場所はどこ？スポーツバー・映画館・ネット配信の視聴方法まとめ

FIFAワールドカップ2026は世界最大級のスポーツイベントとして開催され、日本代表戦や強豪国同士のビッグマッチには大きな注目が集まる。自宅のテレビやスマートフォンで観戦するだけでなく、大勢のサポーターと熱狂を共有できるスポーツバーやパブリックビューイング会場での観戦を検討している人も多いだろう。
本記事では、ワールドカップ2026を観戦できる主な場所や視聴方法を紹介する。
ワールドカップ2026を観戦できる場所はどこ？
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FIFAワールドカップ2026は、自宅だけでなく全国各地のスポーツバーや映画館、パブリックビューイング会場などでも観戦できる。日本代表戦を中心に大規模な観戦イベントが予定されており、多くのサポーターと一緒に試合を楽しみたい人におすすめだ。
定番の観戦スポットとして人気なのがスポーツバーやパブ。『HUB』や『82』では対象試合のパブリックビューイングが実施される予定で、大阪・梅田の「Seed Supporter's Field」などサッカー専門バーでも日本代表戦の観戦イベントが開催される。
大画面で迫力ある映像を楽しみたい場合は映画館も選択肢となる。全国のイオンシネマや新宿バルト9をはじめとするシネコンでは、日本代表戦を中心にライブビューイングイベントが予定されている。
さらに、商業施設や大型イベント会場でもパブリックビューイングが開催される見込みだ。東京ではMIYASHITA PARKやSTAR RISE TOWER、渋谷エリアを中心に観戦イベントが企画されており、全国のイオンモールや大型アリーナでも実施予定となっている。
一方、場所を選ばず観戦したい場合は『DAZN』がおすすめ。全104試合をライブ配信する唯一のサービスとなっており、自宅や外出先でもスマートフォンやPCから視聴できる。
- スポーツバー・パブ(HUB、82、Seed Supporter's Fieldなど)
- 映画館(イオンシネマ、新宿バルト9ほか)
- 商業施設(MIYASHITA PARK、イオンモールなど)
- 大型イベント会場(STAR RISE TOWER、Zepp横浜、Zepp新宿など)
- 自宅・外出先(DAZN、NHK ONEなどのネット配信)
ワールドカップ2026の放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026は、インターネット配信とテレビ放送を通じて日本国内でも視聴できる。今大会は出場国が48カ国に拡大され、全104試合が行われる過去最大規模の大会となる。
全104試合をライブで視聴したい場合は、『DAZN』がおすすめだ。日本代表のグループステージ全3試合、準決勝2試合、決勝戦は無料枠として配信される予定で、アカウント登録のみで視聴できる。
テレビ放送では、NHK総合が開幕戦や日本代表戦、決勝戦など33試合を生中継。NHK BSプレミアム4Kでは、生中継と録画放送を組み合わせて全104試合を4K画質で放送する予定だ。また、日本テレビ系が15試合、フジテレビ系が10試合を生中継する。
NHK総合で放送される試合は、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信が行われる予定。スマートフォンやPCから視聴したい場合にも便利な選択肢となる。
|放送・配信先
|内容
|特徴
|DAZN
|全104試合をライブ配信
|日本代表戦・準決勝・決勝は無料枠予定
|NHK総合
|33試合を生中継
|開幕戦、日本代表戦、決勝戦などを放送
|NHK BSプレミアム4K
|全104試合を放送
|生中継・録画放送を4K画質で実施
|NHK ONE
|NHK総合放送試合を配信
|同時配信・見逃し配信に対応
|日本テレビ系
|15試合を生中継
|日本代表戦を含む一部試合を放送
|フジテレビ系
|10試合を生中継
|注目カードを中心に放送
主要試合の放送・配信予定は以下の通り。
|試合
|日時(日本時間)
|放送・配信
|開幕戦(メキシコ vs 南アフリカ)
|6月12日(金) 4:00
|NHK総合、NHK ONE、DAZN
|日本 vs オランダ
|6月15日(月) 5:00
|NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料)
|日本 vs チュニジア
|6月21日(日) 13:00
|NHK BS、DAZN(無料)
|日本 vs スウェーデン
|6月26日(金) 8:00
|NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料)
|決勝戦
|7月19日(日)
|NHK総合、NHK ONE、DAZN(無料)
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
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