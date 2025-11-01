ルヴァンカップ2025の放送・配信局は？DAZN・Amazon・Lemino・スカパー！・FODで視聴できるのは？

JリーグYBCルヴァンカップが、2025シーズンも行われている。
本記事では、ルヴァンカップの放送・配信局や視聴方法を紹介する。
【一覧】ルヴァンカップの放送・配信局は？
2025シーズンのルヴァンカップ視聴方法は多岐にわたる。テレビ放送が衛星放送『スカパー！サッカーセット』『フジテレビONE・TWO・NEXT』、ネット配信が『SPOOX』『FOD』『Lemino』で行われる。なお、『スカパー！サッカーセット』と『SPOOX』では準決勝までの全試合が生中継される。
その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの中継は実施されない。一方で、『スカパー！』で配信される試合はAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』からも視聴可能だ。
■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧
|商品
|お試し期間
|月額料金(税込)
|放送・配信内容
|スカパー！サッカーセット
(TV・スマホ・タブレット・PC)
|初月視聴料0円
|2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要
|準決勝までの全試合
|SPOOX「サッカーLIVE」
スマホ・タブレット・PC)
|なし
|2,480円(税込)
|準決勝までの全試合
|FOD
(TV・スマホ・タブレット・PC)
|なし
|1,320円(税込)
|一部試合
|Amazon Prime Videoチャンネル
(TV・スマホ・タブレット・PC)
|なし
|2,350円(税込)
※別途Amazonプライム会員費 月額600円
|準決勝までの全試合
|Lemino
(スマホ・タブレット・PC)
|プレミアムは31日間無料トライアル
|基本無料
プレミアム990円
|一部注目試合中継/録画は全試合
|フジテレビONE・TWO・NEXT
(TV)
|なし
|1,100～2,310円
|一部注目試合中継/録画は全試合
|DAZN
(ネット)
|なし
|4,200円
|なし
|ABEMA
(ネット)
|なし
|-
|なし
ルヴァンカップの大会日程は？
2025シーズンのルヴァンカップは、3月20日(木)に開幕を迎え、1stラウンドが5月21日(水)まで開催。プレーオフラウンドが6月4日(水)・8日(日)に行われ、プライムラウンドでは準々決勝が9月3日(水)・7日(日)、準決勝が10月8日(水)・12日(日)に行われる。そして、決勝戦が11月1日(土)に国立競技場で実施予定だ。
- 1stラウンド 1回戦：3月20日(木・祝)or 26日(水)
- 1stラウンド 2回戦：4月9日(水)or 16日(水)
- 1stラウンド 3回戦：5月21日(水)
- プレーオフラウンド 第1戦：6月4日(水)
- プレーオフラウンド 第2戦：6月8日(日)
- プライムラウンド 準々決勝 第1戦：9月3日(水)
- プライムラウンド 準々決勝 第2戦：9月7日(日)
- プライムラウンド 準決勝 第1戦：10月8日(水)
- プライムラウンド 準決勝 第2戦：10月12日(日)
- プライムラウンド 決勝：11月1日(土)
ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法
Leminoなら全試合が無料視聴可能！
Lemino
映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。
『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。
ルヴァンカップ2025の関連情報
