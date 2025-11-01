このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Tsutomu Maeda

ルヴァンカップ2025の放送・配信局は？DAZN・Amazon・Lemino・スカパー！・FODで視聴できるのは？

2025シーズンJリーグYBCルヴァンカップ(ルヴァン杯)のテレビ放送局・ネット配信局はどこ？DAZNやアマゾンプライム、Lemino、スカパー！、FODなどでの中継の有無を紹介。

FODでルヴァン決勝が視聴可能！

FOD

「FODチャンネル」で11/1(土)開催のルヴァンカップ決勝を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

Amazon FODチャンネル

ルヴァンカップ決勝を配信

今すぐ視聴

JリーグYBCルヴァンカップが、2025シーズンも行われている。

本記事では、ルヴァンカップの放送・配信局や視聴方法を紹介する。

【一覧】ルヴァンカップの放送・配信局は？

2025シーズンのルヴァンカップ視聴方法は多岐にわたる。テレビ放送が衛星放送『スカパー！サッカーセット』『フジテレビONE・TWO・NEXT』、ネット配信が『SPOOX』『FOD』『Lemino』で行われる。なお、『スカパー！サッカーセット』と『SPOOX』では準決勝までの全試合が生中継される。

その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの中継は実施されない。一方で、『スカパー！』で配信される試合はAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』からも視聴可能だ。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

商品お試し期間月額料金(税込)放送・配信内容
スカパー！サッカーセット
(TV・スマホ・タブレット・PC) 		初月視聴料0円 2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要 		準決勝までの全試合
SPOOX「サッカーLIVE」
スマホ・タブレット・PC) 		なし2,480円(税込)準決勝までの全試合
FOD
(TV・スマホ・タブレット・PC) 		なし1,320円(税込)一部試合
Amazon Prime Videoチャンネル
(TV・スマホ・タブレット・PC) 		なし2,350円(税込)
※別途Amazonプライム会員費 月額600円 		準決勝までの全試合
Lemino
(スマホ・タブレット・PC) 		プレミアムは31日間無料トライアル 基本無料
プレミアム990円 		一部注目試合中継/録画は全試合
フジテレビONE・TWO・NEXT
(TV) 		なし1,100～2,310円 一部注目試合中継/録画は全試合
DAZN
(ネット)		なし4,200円なし
ABEMA
(ネット)		なし-なし

ルヴァンカップの大会日程は？

2025シーズンのルヴァンカップは、3月20日(木)に開幕を迎え、1stラウンドが5月21日(水)まで開催。プレーオフラウンドが6月4日(水)・8日(日)に行われ、プライムラウンドでは準々決勝が9月3日(水)・7日(日)、準決勝が10月8日(水)・12日(日)に行われる。そして、決勝戦が11月1日(土)に国立競技場で実施予定だ。

  • 1stラウンド 1回戦：3月20日(木・祝)or 26日(水)
  • 1stラウンド 2回戦：4月9日(水)or 16日(水)
  • 1stラウンド 3回戦：5月21日(水)
  • プレーオフラウンド 第1戦：6月4日(水)
  • プレーオフラウンド 第2戦：6月8日(日)
  • プライムラウンド 準々決勝 第1戦：9月3日(水)
  • プライムラウンド 準々決勝 第2戦：9月7日(日)
  • プライムラウンド 準決勝 第1戦：10月8日(水)
  • プライムラウンド 準決勝 第2戦：10月12日(日)
  • プライムラウンド 決勝：11月1日(土)

ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法

Leminoなら全試合が無料視聴可能！

lemino levain cupLemino

映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。

『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。

ルヴァンカップ2025の関連情報

