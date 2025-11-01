ルヴァンカップ2025の放送・配信局は？DAZN・Amazon・Lemino・スカパー！・FODで視聴できるのは？

JリーグYBCルヴァンカップが、2025シーズンも行われている。

本記事では、ルヴァンカップの放送・配信局や視聴方法を紹介する。

【一覧】ルヴァンカップの放送・配信局は？

2025シーズンのルヴァンカップ視聴方法は多岐にわたる。テレビ放送が衛星放送『スカパー！サッカーセット』『フジテレビONE・TWO・NEXT』、ネット配信が『SPOOX』『FOD』『Lemino』で行われる。なお、『スカパー！サッカーセット』と『SPOOX』では準決勝までの全試合が生中継される。

その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの中継は実施されない。一方で、『スカパー！』で配信される試合はAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』からも視聴可能だ。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

商品 お試し期間 月額料金(税込) 放送・配信内容 スカパー！サッカーセット

(TV・スマホ・タブレット・PC) 初月視聴料0円 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 準決勝までの全試合 SPOOX「サッカーLIVE」

スマホ・タブレット・PC) なし 2,480円(税込) 準決勝までの全試合 FOD

(TV・スマホ・タブレット・PC) なし 1,320円(税込) 一部試合 Amazon Prime Videoチャンネル

(TV・スマホ・タブレット・PC) なし 2,350円(税込)

※別途Amazonプライム会員費 月額600円 準決勝までの全試合 Lemino

(スマホ・タブレット・PC) プレミアムは31日間無料トライアル 基本無料

プレミアム990円 一部注目試合中継/録画は全試合 フジテレビONE・TWO・NEXT

(TV) なし 1,100～2,310円 一部注目試合中継/録画は全試合 DAZN

(ネット) なし 4,200円 なし ABEMA

(ネット) なし - なし

ルヴァンカップの大会日程は？

2025シーズンのルヴァンカップは、3月20日(木)に開幕を迎え、1stラウンドが5月21日(水)まで開催。プレーオフラウンドが6月4日(水)・8日(日)に行われ、プライムラウンドでは準々決勝が9月3日(水)・7日(日)、準決勝が10月8日(水)・12日(日)に行われる。そして、決勝戦が11月1日(土)に国立競技場で実施予定だ。

1stラウンド 1回戦：3月20日(木・祝)or 26日(水)

1stラウンド 2回戦：4月9日(水)or 16日(水)

1stラウンド 3回戦：5月21日(水)

プレーオフラウンド 第1戦：6月4日(水)

プレーオフラウンド 第2戦：6月8日(日)

プライムラウンド 準々決勝 第1戦：9月3日(水)

プライムラウンド 準々決勝 第2戦：9月7日(日)

プライムラウンド 準決勝 第1戦：10月8日(水)

プライムラウンド 準決勝 第2戦：10月12日(日)

プライムラウンド 決勝：11月1日(土)

ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法

Leminoなら全試合が無料視聴可能！

Lemino

映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。

『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。

