2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向け、グループステージの振り分けを決める組み合わせ抽選会がアメリカで行われる。

本記事では、W杯組み合わせ抽選会の実施日程や視聴方法を紹介する。

W杯抽選会はいつ？

W杯のグループステージ組み合わせを決める抽選会は、ジョン・F・ケネディセンター(ワシントンDC・アメリカ)で開催。開始時間は、現地時間12月5日(金)正午、日本時間12月6日(土)午前2:00に予定されている。

FIFAワールドカップ26本大会抽選会

開始時刻：2025年12月6日(土)午前2時00分(日本時間)

開催地：ジョン・F・ケネディセンター(ワシントンDC・アメリカ)

W杯抽選会の視聴方法

W杯抽選会は、FIFA.comおよびFIFAワールドカップソーシャルメディアチャンネルを通してライブ情報が提供。日本においては、過去の開催時と同様に国際サッカー連盟(FIFA)の公式サイト『FIFA.com』を通じて視聴できる見込みだ。

また、組み合わせ抽選会の経過および結果は『GOAL Japan』でもテキスト速報予定だ。

【一覧】W杯抽選会のポット分け

GOAL

組み合わせ抽選は、各国がFIFAランキングに基づいたポット1～4(開催国はポット1、大陸間プレーオフ・欧州プレーオフはポット4)から1チームずつが選ばれる方式が原則。そこからいくつかのルールに沿って抽選が行われる。

具体的には、「同じ大陸連盟から複数のチームが同じグループに入れられることはない(UEFA/欧州除く)」「各グループはUEFAから少なくとも1チームを含まなければならないが、2チームを越えることはない」というもの。また、2026年大会からの新ルールとして、「FIFAランキング上位2カ国(スペイン・アルゼンチン)」と、それに続く「FIFAランキング3位(フランス)・4位(イングランド)」は、グループを首位で通過した場合、決勝を除く試合で対戦が発生することのないように調整される。

なお、日本代表は史上初のポット2入りを果たしている。すべての国のポット分けはこちらの記事で紹介している。

