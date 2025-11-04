MLBアワード2025では、11月3日(月)～21日(金)にかけて各賞が順次発表される。
本記事では、MLBアワード2025の開催日程やテレビ放送・ネット配信予定などを紹介する。
MLBアワード2025はいつ？発表スケジュール
MLBアワードでは、数日にわたってノミネート選手や受賞者を発表。2025年は11月13日(木)にサイ・ヤング賞、そして14日(金)にはMVPが明かされる。
各賞の発表スケジュール一覧は以下の通り。
|開催日
|アワード
|11月3日(月)
|ゴールドグラブ賞
|11月4日(火)
|主要アワード(MVPなど)ファイナリスト発表
|11月7日(金)
|シルバースラッガー賞(ナ・リーグ)
|11月8日(土)
|シルバースラッガー賞(ア・リーグ)
|プラチナグラブ賞
|11月11日(火)
|新人王
|11月12日(水)
|最優秀監督賞
|11月13日(木)
|サイ・ヤング賞
|11月14日(金)
|MVP
|オールMLBチーム
|ハンク・アーロン賞
|カムバック賞
|マリアーノ・リベラ賞
|トレバー・ホフマン賞
|エドガー・マルティネス賞
|最優秀エグゼクティブ
|11月21日(金)
|ハート＆ハッスル賞
MLBアワード2025のテレビ放送・ネット配信予定
MLBアワード2025は、ネット『SPOTV NOW』が2025年11月3日(月)から各賞を順次ライブ配信および見逃し配信を実施。その他のテレビ放送、ネット配信局での生中継は予定されていない。
『SPOTV NOW』の中継は原則として現地英語実況での配信となるが、一部のアワードは日本語での実況配信を予定している。配信は現地メディアの発表映像だけでなく、選手インタビューを交えながら届けられる。
|開催日
|配信開始時刻
|アワード
|実況・解説
|11月3日(月)
|10:30～
|ゴールドグラブ賞
|11月4日(火)
|未定
|主要アワード(MVPなど)ファイナリスト発表
|11月7日(金)
|8:00
|シルバースラッガー賞(ナ・リーグ)
|英語配信
|11月8日(土)
|8:00
|シルバースラッガー賞(ア・リーグ)
|英語配信
|プラチナグラブ賞
|11月11日(火)
|8:00
|新人王
|英語配信
|11月12日(水)
|8:00
|最優秀監督賞
|英語配信
|11月13日(木)
|8:00
|サイ・ヤング賞
|英語配信
|11月14日(金)
|8:00
|MVP
|実況：近藤祐司、解説：村田洋輔
|11:00
|オールMLBチーム
|ハンク・アーロン賞
|カムバック賞
|マリアーノ・リベラ賞
|トレバー・ホフマン賞
|エドガー・マルティネス賞
|最優秀エグゼクティブ
|11月21日(金)
|未定
|ハート＆ハッスル賞
※すべて日本時間。
※原則、現地英語実況の配信となります。一部日本語実況配信予定。
※ライブ配信するMLB アワード各賞の詳細はSPOTV NOWでご確認ください。
※配信する授賞式は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
MLBアワード2025の視聴方法
前述の通り、MLBアワード2025は『SPOTV NOW』でライブ配信を行う。ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！