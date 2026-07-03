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cabo verde Argentina(C)Getty Images
【7月4日7時キックオフ】アルゼンチンvsカーボベルデはDAZNでもライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

アルゼンチンvsカーボベルデはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間・中継情報

ワールドカップ
アルゼンチン
カーボベルデ
アルゼンチン 対 カーボベルデ

アルゼンチンvsカーボベルデはいつ？何時から？W杯(ワールドカップ)ラウンド32の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド32で、アルゼンチン代表とカーボベルデ代表が対戦する。大会連覇を目指すアルゼンチンと、初の決勝トーナメントでさらなる躍進を狙うカーボベルデによる注目カードだ。

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本記事では、アルゼンチンvsカーボベルデの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アルゼンチンvsカーボベルデはいつ？何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のアルゼンチン代表対カーボベルデ代表は、日本時間2026年7月4日(土)7:00にキックオフする。

開催地マイアミの現地時間では、7月3日(金)19:00に試合開始予定。会場はアメリカ・フロリダ州のマイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）となる。

屋外型のスタジアムで行われるため、マイアミ特有の暑さや湿度が両チームの運動量、試合展開に影響を及ぼす可能性もある。

項目試合情報
大会FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
対戦カードアルゼンチン代表vsカーボベルデ代表
試合日2026年7月4日(土)
キックオフ7:00(日本時間)
現地時間2026年7月3日(金)19:00
会場マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）

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アルゼンチンvsカーボベルデの注目ポイントは？

最大の注目は、前回王者アルゼンチンと今大会最大級のサプライズを起こしたカーボベルデによる史上初の対戦だ。FIFAランキング1位のアルゼンチンに対し、人口約52万5000人のカーボベルデは、ワールドカップの決勝トーナメントへ進出した史上最小の国として注目を集めている。

アルゼンチンでは、好調を維持するリオネル・メッシがグループステージで6得点を挙げて、ワールドカップ史上初となる7試合連続ゴールを継続中。カーボベルデの堅守を相手に、さらに記録を伸ばせるかが焦点となる。

一方、初出場のカーボベルデはグループステージを3引き分けの無敗で突破。強豪スペインを無得点に抑えるなど、組織的で規律の取れた守備を武器としている。特に40歳の守護神ヴォジーニャは、スペイン戦で7セーブを記録する活躍を見せており、アルゼンチンの強力な攻撃陣に対しても最後の砦となる。

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アルゼンチンvsカーボベルデの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のアルゼンチン代表対カーボベルデ代表は、日本テレビ系列、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、日本テレビ系列が日本時間2026年7月4日(土)6:40から生中継を実施する。キックオフは同日7:00のため、試合開始前の情報からテレビで視聴可能だ。

インターネットでは、DAZNが7:00からライブ配信を行う。解説はラモス瑠偉氏と田中マルクス闘莉王氏、実況は山田泰三氏が担当する予定。試合終了後には見逃し配信でも視聴できる。

衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kが同日19:00から録画放送を実施する。早朝の生中継を見られない場合は、夜の4K放送が選択肢となる。

放送・配信先開始時間放送・配信形態出演者・備考
DAZN7月4日(土)7:00ライブ配信・見逃し配信解説：ラモス瑠偉、田中マルクス闘莉王
実況：山田泰三
日本テレビ系列7月4日(土)6:40地上波生中継解説：松井大輔
実況：山崎誠
NHK BSプレミアム4K7月4日(土)19:004K録画放送解説：宮澤ミシェル
アナウンサー：鳥海貴樹

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