アルゼンチンvsカーボベルデはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間・中継情報

FIFAワールドカップ2026のラウンド32で、アルゼンチン代表とカーボベルデ代表が対戦する。大会連覇を目指すアルゼンチンと、初の決勝トーナメントでさらなる躍進を狙うカーボベルデによる注目カードだ。

本記事では、アルゼンチンvsカーボベルデの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アルゼンチンvsカーボベルデはいつ？何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のアルゼンチン代表対カーボベルデ代表は、日本時間2026年7月4日(土)7:00にキックオフする。

開催地マイアミの現地時間では、7月3日(金)19:00に試合開始予定。会場はアメリカ・フロリダ州のマイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）となる。

屋外型のスタジアムで行われるため、マイアミ特有の暑さや湿度が両チームの運動量、試合展開に影響を及ぼす可能性もある。

項目 試合情報 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 対戦カード アルゼンチン代表vsカーボベルデ代表 試合日 2026年7月4日(土) キックオフ 7:00(日本時間) 現地時間 2026年7月3日(金)19:00 会場 マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）

アルゼンチンvsカーボベルデの注目ポイントは？

最大の注目は、前回王者アルゼンチンと今大会最大級のサプライズを起こしたカーボベルデによる史上初の対戦だ。FIFAランキング1位のアルゼンチンに対し、人口約52万5000人のカーボベルデは、ワールドカップの決勝トーナメントへ進出した史上最小の国として注目を集めている。

アルゼンチンでは、好調を維持するリオネル・メッシがグループステージで6得点を挙げて、ワールドカップ史上初となる7試合連続ゴールを継続中。カーボベルデの堅守を相手に、さらに記録を伸ばせるかが焦点となる。

一方、初出場のカーボベルデはグループステージを3引き分けの無敗で突破。強豪スペインを無得点に抑えるなど、組織的で規律の取れた守備を武器としている。特に40歳の守護神ヴォジーニャは、スペイン戦で7セーブを記録する活躍を見せており、アルゼンチンの強力な攻撃陣に対しても最後の砦となる。

アルゼンチンvsカーボベルデの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のアルゼンチン代表対カーボベルデ代表は、日本テレビ系列、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、日本テレビ系列が日本時間2026年7月4日(土)6:40から生中継を実施する。キックオフは同日7:00のため、試合開始前の情報からテレビで視聴可能だ。

インターネットでは、DAZNが7:00からライブ配信を行う。解説はラモス瑠偉氏と田中マルクス闘莉王氏、実況は山田泰三氏が担当する予定。試合終了後には見逃し配信でも視聴できる。

衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kが同日19:00から録画放送を実施する。早朝の生中継を見られない場合は、夜の4K放送が選択肢となる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 出演者・備考 DAZN 7月4日(土)7:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：ラモス瑠偉、田中マルクス闘莉王

実況：山田泰三 日本テレビ系列 7月4日(土)6:40 地上波生中継 解説：松井大輔

実況：山崎誠 NHK BSプレミアム4K 7月4日(土)19:00 4K録画放送 解説：宮澤ミシェル

アナウンサー：鳥海貴樹

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】