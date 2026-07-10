FIFAワールドカップ2026・準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が対戦する。

本記事では、アルゼンチンvsスイスの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アルゼンチンvsスイスは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)午前10時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・カンザスシティのカンザスシティスタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード アルゼンチン代表vsスイス代表 開催日 2026年7月12日(日) キックオフ(日本時間) 10:00 会場 カンザスシティスタジアム 開催地 アメリカ・カンザスシティ

アルゼンチンvsスイスは地上波中継なし！テレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、『DAZN』で独占ライブ＆見逃し配信される。その他、『NHK』や『日本テレビ』、『フジテレビ』などでの生放送は予定されていない。ただし、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

『DAZN』では、試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

チャンネル 形態 放送・配信内容 DAZN ネット 独占ライブ配信・見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送

(7/12 19:30-)

アルゼンチンvsスイスをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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