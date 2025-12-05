2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向けた、組み合わせ抽選会が迫っている。

本記事では、抽選会の開始日時を紹介する。

FIFAワールドカップ2026抽選会は何時から開始？

W杯のグループステージ組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にジョン・F・ケネディセンター(ワシントンDC・アメリカ)で開催。日本時間では12月6日(土)午前2:00に開始となる。

FIFAワールドカップ2026抽選会の視聴方法

12月6日に行われるW杯抽選会は、地上波NHK総合、NHK ONEでの同時配信を実施。また、DAZNも無料でライブ配信を行う。

FIFAワールドカップ2026抽選会の仕組み・ポット分け

組み合わせ抽選では、各国がFIFAランキングに基づいたポット1～4(開催国はポット1、大陸間プレーオフ・欧州プレーオフはポット4)に振り分けられ、欧州以外は同一大陸の国が同一グループに入らない(欧州は2カ国まで可)ように進行される。また、抽選会時点での「FIFAランキング上位2カ国(スペイン・アルゼンチン)」と、それに続く「ランキング3位(フランス)と4位(イングランド)」は、グループを首位で通過した場合、決勝を除く試合で対戦が発生することのないように調整されるとのことだ。

なお、日本代表は史上初のポット2入りを果たしている。すべての国のポット分けはこちらの記事で紹介している。

