FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表が、7月16日(木)に行われる。

本記事では、イングランドvsアルゼンチンを中継する各チャンネルの違いを紹介する。

イングランドvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？

イングランドとアルゼンチンによる準決勝は、日本時間2026年7月16日(木)午前4:00にキックオフを予定。勝利したチームがスペインの待つ決勝へと進み、敗れたチームは3位決定戦でフランスと対戦する。

イングランドvsアルゼンチンの中継は、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット配信が『DAZN』と『NHK ONE』で生中継予定だ。

ラウンド：ワールドカップ2026 準決勝/li>

キックオフ日時：2026年7月16日(木)午前4:00 (日本時間)

対戦カード：イングランド代表 vs アルゼンチン代表

テレビ放送：NHK総合、NHK BSプレミアム4K

ネット配信：DAZN(無料)、NHK ONE

イングランドvsアルゼンチン DAZN・NHK中継の違いは？

イングランドvsアルゼンチンは『DAZN』の他に『NHK』の各チャンネルで中継されるが、『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』は地上波『NHK総合』との同時中継となるため、内容に大きな違いはない。また、『NHK総合』は試合途中の午前5:59からサブチャンネルへの切り替えを予定。過去の例を鑑みると、サブチャンネルへと切り替わった後、『NHK総合』の画質が大幅に低下する可能性が高い。

一方、『DAZN』はイングランドvsアルゼンチンの無料配信を予定しており、スマホやタブレット、PC、スマートテレビなどを用いて誰でも無料視聴可能。電波状況などには左右されるが、試合中に画質が大きく低下する可能性は低い。

その他、実況・解説者など各チャンネルの違いは以下の通り。

チャンネル 形態 中継時間 実況・解説 料金 DAZN ネット 午前4:00-

※開始は早まる可能性あり 解説：松原良香、戸田和幸

実況：下田恒幸 無料ライブ配信 NHK総合 地上波 午前3:45-5:59

(※5:59～サブチャンネルに切り替え) 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意

アナウンサー：西阪太志、浅田春奈 NHK受信料 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 午前3:45-6:05 NHK総合と同様 NHK受信料 NHK ONE ネット 午前3:45- NHK総合と同様 NHK受信料

※すべて日本時間。

※中継内容・時刻は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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