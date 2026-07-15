FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表が、7月16日(木)に行われる。
本記事では、イングランドvsアルゼンチンを中継する各チャンネルの違いを紹介する。
イングランドvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？
イングランドとアルゼンチンによる準決勝は、日本時間2026年7月16日(木)午前4:00にキックオフを予定。勝利したチームがスペインの待つ決勝へと進み、敗れたチームは3位決定戦でフランスと対戦する。
イングランドvsアルゼンチンの中継は、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット配信が『DAZN』と『NHK ONE』で生中継予定だ。
- ラウンド：ワールドカップ2026 準決勝/li>
- キックオフ日時：2026年7月16日(木)午前4:00 (日本時間)
- 対戦カード：イングランド代表 vs アルゼンチン代表
- テレビ放送：NHK総合、NHK BSプレミアム4K
- ネット配信：DAZN(無料)、NHK ONE
イングランドvsアルゼンチン DAZN・NHK中継の違いは？
イングランドvsアルゼンチンは『DAZN』の他に『NHK』の各チャンネルで中継されるが、『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』は地上波『NHK総合』との同時中継となるため、内容に大きな違いはない。また、『NHK総合』は試合途中の午前5:59からサブチャンネルへの切り替えを予定。過去の例を鑑みると、サブチャンネルへと切り替わった後、『NHK総合』の画質が大幅に低下する可能性が高い。
一方、『DAZN』はイングランドvsアルゼンチンの無料配信を予定しており、スマホやタブレット、PC、スマートテレビなどを用いて誰でも無料視聴可能。電波状況などには左右されるが、試合中に画質が大きく低下する可能性は低い。
その他、実況・解説者など各チャンネルの違いは以下の通り。
|チャンネル
|形態
|中継時間
|実況・解説
|料金
|DAZN
|ネット
|午前4:00-
※開始は早まる可能性あり
|解説：松原良香、戸田和幸
実況：下田恒幸
|無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|午前3:45-5:59
(※5:59～サブチャンネルに切り替え)
|解説：福西崇史、林陵平
実況：森田哲意
アナウンサー：西阪太志、浅田春奈
|NHK受信料
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|午前3:45-6:05
|NHK総合と同様
|NHK受信料
|NHK ONE
|ネット
|午前3:45-
|NHK総合と同様
|NHK受信料
※すべて日本時間。
※中継内容・時刻は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
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