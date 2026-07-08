Apple製品はAmazonプライムデーで安くなる？対象商品・割引情報まとめ

Amazonプライムデーでは、Apple製品がセール対象となることがあり、iPadやApple Watch、AirPods、などを通常より安く購入できる。

本記事では、Amazonプライムデーで安くなるApple製品を紹介する。

Apple製品はプライムデーで何が安い？対象商品まとめ

Amazonプライムデーでは、iPhoneやAirPods、Apple Watch、iPadなどのApple製品がセール対象となる可能性がある。Apple製品は通常時に大幅な値下げが少ないため、セール価格やポイント還元をあわせて狙いたいジャンルだ。

特に注目したいのは、iPhone、AirPods、Apple Watchの3カテゴリ。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチはいずれも需要が高く、プライムデー期間中に人気モデルが登場すれば早期に在庫切れとなる可能性もある。

Appleセール対象商品

プライムデーのポイント還元でApple製品をお得に購入！

AmazonプライムデーでApple製品を購入する際は、本体価格の割引だけでなく、Amazonポイントの還元内容も重要になる。条件を満たせば、セール価格に加えてポイント還元を受けられるため、実質的な負担額を抑えやすい。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員を対象に購入金額に応じたポイント還元が用意されている。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、合計購入金額が増えるほど還元率が上がる仕組みだ。

また、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元が加算される。Apple製品はiPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsなど価格が高くなりやすい商品も多いため、ポイントアップキャンペーンを活用することで、よりお得に購入できる可能性がある。

なお、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額などの条件を満たす必要がある。Apple製品の購入を検討している場合は、セール対象モデルや在庫状況に加え、キャンペーンの適用条件もあわせてチェックしておこう。

Amazonプライムデーセールの開催期間は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までの3日間で実施される。

先行セールが終了すると、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールがスタート。先行期間を含めると、2026年のプライムデー関連セールは合計7日間にわたって開催される。

先行セールでは、本セール対象商品の一部がひと足早く特別価格で販売される。Apple製品は人気が高く、モデルやカラーによっては在庫切れとなる可能性もあるため、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsなどを狙っている場合は早めに確認しておきたい。

プライムデー先行セール： 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 Amazonプライムデー：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。