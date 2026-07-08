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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Apple製品はAmazonプライムデーで安くなる？対象商品・割引情報まとめ

AmazonプライムデーでApple製品はどれが安くなる？iPhone・iPad・AirPodsなど対象商品を紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデーでは、Apple製品がセール対象となることがあり、iPadやApple Watch、AirPods、などを通常より安く購入できる。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライムデーで安くなるApple製品を紹介する。

Apple製品はプライムデーで何が安い？対象商品まとめ

Amazonプライムデーでは、iPhoneやAirPods、Apple Watch、iPadなどのApple製品がセール対象となる可能性がある。Apple製品は通常時に大幅な値下げが少ないため、セール価格やポイント還元をあわせて狙いたいジャンルだ。

特に注目したいのは、iPhone、AirPods、Apple Watchの3カテゴリ。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチはいずれも需要が高く、プライムデー期間中に人気モデルが登場すれば早期に在庫切れとなる可能性もある。

Appleセール対象商品

1 pre pri 20260706Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー 2 pre pri 20260706iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック 3 pre pri 20260706iPhone 15 256GB ピンク
4 pre pri 20260706Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 5 pre pri 20260706Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 11 pre pri 20260706Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
6 pre pri 20260706Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M 7 pre pri 20260706Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 8 pre pri 20260706Apple Pencil Pro
9 pre pri 20260706Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応) 10 pre pri 20260706Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

プライムデーのポイント還元でApple製品をお得に購入！

AmazonプライムデーでApple製品を購入する際は、本体価格の割引だけでなく、Amazonポイントの還元内容も重要になる。条件を満たせば、セール価格に加えてポイント還元を受けられるため、実質的な負担額を抑えやすい。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員を対象に購入金額に応じたポイント還元が用意されている。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、合計購入金額が増えるほど還元率が上がる仕組みだ。

また、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元が加算される。Apple製品はiPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsなど価格が高くなりやすい商品も多いため、ポイントアップキャンペーンを活用することで、よりお得に購入できる可能性がある。

なお、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額などの条件を満たす必要がある。Apple製品の購入を検討している場合は、セール対象モデルや在庫状況に加え、キャンペーンの適用条件もあわせてチェックしておこう。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデーセールの開催期間は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までの3日間で実施される。

先行セールが終了すると、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールがスタート。先行期間を含めると、2026年のプライムデー関連セールは合計7日間にわたって開催される。

先行セールでは、本セール対象商品の一部がひと足早く特別価格で販売される。Apple製品は人気が高く、モデルやカラーによっては在庫切れとなる可能性もあるため、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsなどを狙っている場合は早めに確認しておきたい。

  • プライムデー先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
  • Amazonプライムデー：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

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Amazonプライムデー2026の関連情報

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