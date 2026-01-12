全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026の地上波テレビ中継や無料ネット配信の有無を紹介する。

全豪オープンテニス2026の試合日程

全豪オープンテニス2026は、1月12日(月・祝)～15日(木)に予選が開催。1月18日(日)に本戦がスタートし、1月31日(土)に女子シングルス、2月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われる予定だ。

※すべて日本時間。

※開催日程・開始時刻は変更となる可能性があります。

全豪オープンテニス2026の地上波中継・TVer無料配信はある？

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。

一方、地上波テレビ放送やネット『TVer』での無料配信、その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

放送・配信局 形態 配信有無 WOWOW

WOWOWオンデマンド テレビ(衛星放送)

ネット 連日生中継

※予選は日本選手中心に最大3コート 地上波各局 テレビ × TVer ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット × U-NEXT ネット ×

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

