2026 naomi osaka shintaro mochizuki(C)Getty images
全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドで連日ライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

全豪オープンテニス2026の地上波テレビ中継はある？TVer無料ネット配信は？

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニス2026は地上波テレビ中継される？TVerなど無料ネット配信はある？おすすめ視聴方法を紹介。

全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026の地上波テレビ中継や無料ネット配信の有無を紹介する。

全豪オープンテニス2026の試合日程

全豪オープンテニス2026は、1月12日(月・祝)～15日(木)に予選が開催。1月18日(日)に本戦がスタートし、1月31日(土)に女子シングルス、2月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われる予定だ。

開催日ラウンド
予選 第1日：1/12(月・祝)7:50- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
予選 第2日：1/13(火)7:55- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
予選 第3日：1/14(水)7:55- 男女シングルス予選2回戦
14:00- 男女シングルス予選2回戦
予選 最終日：1/15(木)8:50- 男女シングルス予選決勝
14:00- 男女シングルス予選決勝
第1日：1/18(日)8:30- 男女シングルス1回戦
13:00- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
第2日：1/19(月)8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
第3日：1/20(火)8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
第4日：1/21(水)8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
第5日：1/22(木)8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
第6日：1/23(金)8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
第7日：1/24(土)8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
第8日：1/25(日)9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
第9日：1/26(月)9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
第10日：1/27(火)9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
第11日：1/28(水)9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
第12日：1/29(木)17:15- 女子シングルス準決勝
第13日：1/30(金)9:50- ミックスダブルス決勝
12:15- 男子シングルス準決勝
17:15- 男子シングルス準決勝
第14日：1/31(土)9:50-
17:15- 女子シングルス決勝
最終日：2/1(日)17:15- 男子シングルス決勝
2/2(月)15:00- 車いすテニス男女シングルス決勝

※すべて日本時間。
※開催日程・開始時刻は変更となる可能性があります。

全豪オープンテニス2026の地上波中継・TVer無料配信はある？

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。

一方、地上波テレビ放送やネット『TVer』での無料配信、その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

放送・配信局形態配信有無
WOWOW
WOWOWオンデマンド		テレビ(衛星放送)
ネット		連日生中継
※予選は日本選手中心に最大3コート
地上波各局テレビ×
TVerネット×
DAZNネット×
ABEMAネット×
U-NEXTネット×

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

全豪オープンテニス2026の関連情報

