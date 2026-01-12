全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。
本記事では、全豪オープンテニス2026の地上波テレビ中継や無料ネット配信の有無を紹介する。
全豪オープンテニス2026の試合日程
全豪オープンテニス2026は、1月12日(月・祝)～15日(木)に予選が開催。1月18日(日)に本戦がスタートし、1月31日(土)に女子シングルス、2月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われる予定だ。
|開催日
|ラウンド
|予選 第1日：1/12(月・祝)
|7:50- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
|予選 第2日：1/13(火)
|7:55- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
|予選 第3日：1/14(水)
|7:55- 男女シングルス予選2回戦
14:00- 男女シングルス予選2回戦
|予選 最終日：1/15(木)
|8:50- 男女シングルス予選決勝
14:00- 男女シングルス予選決勝
|第1日：1/18(日)
|8:30- 男女シングルス1回戦
13:00- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
|第2日：1/19(月)
|8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
|第3日：1/20(火)
|8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
|第4日：1/21(水)
|8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
|第5日：1/22(木)
|8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
|第6日：1/23(金)
|8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
|第7日：1/24(土)
|8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
|第8日：1/25(日)
|9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
|第9日：1/26(月)
|9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
|第10日：1/27(火)
|9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
|第11日：1/28(水)
|9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
|第12日：1/29(木)
|17:15- 女子シングルス準決勝
|第13日：1/30(金)
|9:50- ミックスダブルス決勝
12:15- 男子シングルス準決勝
17:15- 男子シングルス準決勝
|第14日：1/31(土)
|9:50-
17:15- 女子シングルス決勝
|最終日：2/1(日)
|17:15- 男子シングルス決勝
|2/2(月)
|15:00- 車いすテニス男女シングルス決勝
※すべて日本時間。
※開催日程・開始時刻は変更となる可能性があります。
全豪オープンテニス2026の地上波中継・TVer無料配信はある？
全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。
一方、地上波テレビ放送やネット『TVer』での無料配信、その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。
|放送・配信局
|形態
|配信有無
|WOWOW
WOWOWオンデマンド
|テレビ(衛星放送)
ネット
|連日生中継
※予選は日本選手中心に最大3コート
|地上波各局
|テレビ
|×
|TVer
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
全豪オープンテニス2026の視聴方法は？
全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。
『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。