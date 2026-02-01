第68回グラミー賞授賞式が、日本時間2月2日(月)に開催される。

本記事では、第68回グラミー賞のテレビ放送および無料配信の有無を紹介する。

グラミー賞とは？

アメリカの音楽専門家団体「ザ・レコーディング・アカデミー」が主催するグラミー賞は、世界で最も注目を集める音楽授賞式の一つ。2026年は、9部門で最多ノミネートとなったケンドリック・ラマー、7部門のサーカット、ジャック・アントノフ、レディー・ガガ、6部門のバッド・バニー、レオン・トーマス、サブリナ・カーペンター、シェルバン・ゲネアらに注目が集まっている。

さらに、日本からは挾間美帆(Live Life This Day: Movement I)やスズキユウリ(And The Adjacent Possible)、エリ・ナカムラが所属するニーヴ・トリオ(La Mer - French Piano Trios)らがノミネートされている。

第68回グラミー賞の開催スケジュール

第68回グラミー賞は、日本時間2月2日(月)午前10:00からの開催を予定。当日はビッグアーティストたちによるパフォーマンスだけでなく、毎年話題と感動を呼ぶ受賞スピーチなども行われる。

イベント：第68回グラミー賞授賞式

開始日時：2026年2月2日(月)午前10:00 (日本時間)

会場：クリプト・ドットコム・アリーナ(アメリカ・ロサンゼルス)

第68回グラミー賞の地上波テレビ中継はある？無料ネット配信は？

第68回グラミー賞は、地上波テレビでの中継は行われない。また、『TVer』などでの無料ネット配信も予定されておらず、視聴するためには『WOWOW』に加入する必要がある。

『WOWOW』は独占中継を予定しており、テレビ放送は『WOWOWプライム』、ネット配信は『WOWOWオンデマンド』で実施。なお、2月2日(月)午前9:00から二カ国語同時通訳版(生中継)、同日22:00から字幕版(録画中継)が放送予定だ。

チャンネル 形態 放送・配信 WOWOWプライム テレビ(衛星放送) 2/2(月)9:00- 生中継 ※二カ国語版(同時通訳)

2/2(月)22:00- 録画中継 ※字幕版 WOWOWオンデマンド ネット 2/2(月)9:00- 生中継 ※二カ国語版(同時通訳)

2/2(月)22:00- 録画中継 ※字幕版 地上波各局 テレビ × TVer ネット × ABEMA ネット × U-NEXT ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※すべて日本時間。

※日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はWOWOW公式サイトでご確認ください。

第68回グラミー賞の視聴方法は？

WOWOW

前述の通り、第68回グラミー賞『WOWOWプライム』と『WOWOWオンデマンド』で生中継される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先でのスマホ視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。