第68回グラミー賞授賞式が、アメリカ・ロサンゼルスで開催される。

本記事では、第68回グラミー賞の開催日時や放送予定を紹介する。

第68回グラミー賞はいつ？何時から？

第68回グラミー賞は、日本時間2026年2月2日(月)にクリプト・ドットコム・アリーナ(アメリカ・ロサンゼルス)で開催。開始時刻は午前10:00予定となっている。

2026年は、9部門で最多ノミネートとなったケンドリック・ラマー、7部門のサーカット、ジャック・アントノフ、レディー・ガガ、6部門のバッド・バニー、レオン・トーマス、サブリナ・カーペンター、シェルバン・ゲネアらに注目が集まっている。さらに、日本からは挾間美帆(Live Life This Day: Movement I)やスズキユウリ(And The Adjacent Possible)、エリ・ナカムラが所属するニーヴ・トリオ(La Mer - French Piano Trios)らがノミネートされている。

イベント：第68回グラミー賞授賞式

開始日時：2026年2月2日(月)午前10:00 (日本時間)

会場：クリプト・ドットコム・アリーナ(アメリカ・ロサンゼルス)

第68回グラミー賞の放送予定

第68回グラミー賞は、テレビ放送がネット『WOWOW』で2月2日(月)午前9:00から二カ国語同時通訳にて生中継、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』で同時配信予定だ。また、同日22:00からは字幕版も放送・配信される。

日時 特徴 放送 配信 2026年2月2日(月)9:00- 生中継

※二カ国語版(同時通訳) WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 2026年2月2日(月)22:00- 録画中継

※字幕版 WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

※日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はWOWOW公式サイトでご確認ください。

第68回グラミー賞の視聴方法は？

WOWOW

前述の通り、第68回グラミー賞『WOWOWプライム』と『WOWOWオンデマンド』で生中継される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先でのスマホ視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。