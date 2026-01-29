Getty Images
第68回グラミー賞2026ノミネート一覧
ケンドリック・ラマー、レディー・ガガらノミネート
第68回グラミー賞
第68回グラミー賞｜日程
開催日時：2025年2月1日(日)午後5時～ （日本時間2月2日(月)午前10時～）
会場：クリプト・ドットコム・アリーナ（カリフォルニア州ロサンゼルス）
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
年間最優秀レコード ノミネーション
ノミネート者 ノミネート作品 バッド・バニー DtMF サブリナ・カーペンター Manchild ドーチー Anxiety ビリー・アイリッシュ WILDFLOWER レディー・ガガ Abracadabra ケンドリック・ラマー & シザ luther チャペル・ローン The Subway ロゼ & ブルーノ・マーズ APT.
年間最優秀アルバム ノミネーション
ノミネート者 ノミネート作品 バッド・バニー DeBÍ TiRAR MáS FOToS ジャスティン・ビーバー SWAG サブリナ・カーペンター Man's Best Friend クリプス, プッシャ・T & マリス Let God Sort Em Out レディー・ガガ MAYHEM ケンドリック・ラマー GNX レオン・トーマス MUTT タイラー・ザ・クリエイター CHROMAKOPIA
年間最優秀楽曲 ノミネーション
ノミネート者 ノミネート作品 レディー・ガガ Abracadabra ドーチー Anxiety ロゼ & ブルーノ・マーズ APT. バッド・バニー DtMF ハントリックス: イジェ, オードリー・ヌナ, レイ・アミ Golden [From “KPop Demon Hunters”] ケンドリック・ラマー & シザ luther サブリナ・カーペンター Manchild ビリー・アイリッシュ WILDFLOWER
最優秀新人賞 ノミネーション
ノミネート者 オリヴィア・ディーン KATSEYE ザ・マリアス アディソン・レイ ソンバー レオン・トーマス アレックス・ウォーレン ローラ・ヤング
最優秀プロデューサー（ノン・クラシック） ノミネーション
ノミネート者 ダン・オーバック サーカット ディジョン ブレイク・ミルズ サウンウェイヴ
最優秀ソングライター（ノン・クラシック） ノミネーション
ノミネート者 エイミー・アレン エドガー・バレラ ジェシー・ジョー・ディロン トバイアス・ジェッソ・Jr. ローラ・ヴェルツ
第68回グラミー賞｜放送・配信予定
第68回グラミー賞はBS『WOWOWプライム』でテレビ放送。ネット『WOWOWオンデマンド』でもライブ配信される。
『WOWOW』では、案内役をジョン・カビラとホラン千秋が務める。
日程 形式 放送・配信 2025/2/2(月)9:00～ 生中継（二か国語放送） テレビ：WOWOWプライム
ネット：WOWOWオンデマンド
2025/2/2(月)22:00～ 録画放送（字幕版） テレビ：WOWOWプライム
ネット：WOWOWオンデマンド
第68回グラミー賞｜視聴方法
WOWOWオンデマンドに登録するには？
WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
