サッカーW杯2026全出場国はいつ決まる？決定日・日本戦のスケジュール・組み合わせまとめ

サッカーの頂点を決める4年に一度の祭典、FIFAワールドカップ。大会本番に向けて各大陸で激しい予選が続き、各チームが出場を決めている。
本記事では、サッカーW杯の全出場国が決定するタイミング・スケジュールについて紹介する。
2026年W杯の全出場国はいつ決まる？スケジュールは？
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2026年に開催されるFIFAワールドカップの出場48チームは、現地時間2026年3月31日(日本時間4月1日)にすべて確定した。各大陸予選の最終局面となるプレーオフがこの日に終了し、最後の出場枠が埋まったことで本大会の全参加国が出そろった。
最終的に“ラスト1枠”を勝ち取ったのはイラク代表。大陸間プレーオフのパスBでボリビア代表を下し、48番目の出場国として本大会行きを決めた。この結果により、グループステージの構成や対戦カードも完全に確定している。
今大会は出場枠が48チームに拡大されたことで、予選の仕組みも従来以上に複雑化。2025年12月の組み合わせ抽選時点では欧州プレーオフ4枠と大陸間プレーオフ2枠の計6枠が未確定となっていたが、2026年3月26日から31日にかけて実施されたプレーオフによってすべての出場国が決定した。
なお、日本代表は2025年3月20日に本大会出場を確定させており、開催国を除けば世界最速での突破となった。こうして全出場国が出そろい、2026年6月11日の開幕に向けた準備が整った形となる。
2026年W杯の組み合わせは？
2026年FIFAワールドカップは、出場48チームによる全12グループの組み合わせが確定。大陸間プレーオフを含むすべての予選が終了した2026年3月31日(現地時間)をもって、グループステージの対戦カードが正式に決定した。
今大会は出場国の拡大に伴い、グループ数も従来より増加。各グループ4チームで構成され、上位チームがノックアウトステージへ進出する形式となる。強豪国同士の対戦や新興国の台頭など、各グループで見どころの多い組み合わせとなった。
日本代表はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦。欧州の強豪2カ国を相手に厳しい戦いが予想されるが、突破をかけた重要なグループとなる。
ブラジル、アルゼンチン、フランス、スペインといった優勝候補はそれぞれ別グループに分かれており、決勝トーナメント進出に向けた戦いが注目される。
|グループ
|出場国
|グループA
|メキシコ／南アフリカ／韓国／チェコ
|グループB
|カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ／カタール／スイス
|グループC
|ブラジル／モロッコ／ハイチ／スコットランド
|グループD
|アメリカ／パラグアイ／オーストラリア／トルコ
|グループE
|ドイツ／キュラソー／コートジボワール／エクアドル
|グループF
|オランダ／日本／スウェーデン／チュニジア
|グループG
|ベルギー／エジプト／イラン／ニュージーランド
|グループH
|スペイン／カーボベルデ／サウジアラビア／ウルグアイ
|グループI
|フランス／セネガル／イラク／ノルウェー
|グループJ
|アルゼンチン／アルジェリア／オーストリア／ヨルダン
|グループK
|ポルトガル／コンゴ民主共和国／ウズベキスタン／コロンビア
|グループL
|イングランド／クロアチア／ガーナ／パナマ
2026年W杯日本代表の対戦スケジュールは？
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2026年FIFAワールドカップに出場する日本代表は、グループFに入りオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。欧州の強豪が揃う厳しいグループとなった中で、各試合の結果が突破に直結する重要な戦いとなる。
初戦は6月15日(月)午前5:00キックオフのオランダ戦。大会の流れを左右する一戦であり、ここで勝ち点を獲得できるかが大きなポイントとなる。続く第2戦は6月21日(日)13:00からチュニジアと対戦。比較的戦力が拮抗するカードと見られ、確実に勝利を狙いたい試合だ。
グループ最終戦は6月26日(金)午前8:00キックオフのスウェーデン戦。欧州予選プレーオフを勝ち上がった実力国との対戦となり、突破の行方を左右する大一番となる可能性が高い。
いずれの試合も日本時間での開催となっており、地上波と配信サービスの両方で視聴可能。大会序盤から緊張感のある戦いが続く中、日本代表の戦いに注目が集まる。
|試合
|日時(日本時間)
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|第1戦
|6月15日(月) 5:00
|日本 vs オランダ
|ダラス・スタジアム
|NHK総合／DAZN
|第2戦
|6月21日(日) 13:00
|日本 vs チュニジア
|エスタディオ・モンテレイ
|日本テレビ系／NHK BS／DAZN
|第3戦
|6月26日(金) 8:00
|日本 vs スウェーデン
|ダラス・スタジアム
|NHK総合／DAZN
2026年ワールドカップの大会スケジュール
2026年W杯は、日本時間6月12日(金)に開幕を予定している。6月28日(日)までグループステージが行われ、6月29日(月)から決勝トーナメントに突入。その後、7月20日(月)に決勝戦が開催予定だ。
- グループステージ：
第1節：6月12日(金)～6月18日(木)
第2節：6月19日(金)～6月24日(水)
第3節：6月25日(木)～6月28日(日)
- ラウンド32：6月29日(月)～7月4日(土)
- ラウンド16：7月5日(日)～7月8日(水)
- 準々決勝：7月10日(金)～7月12日(日)
- 準決勝：7月15日(水)～7月16日(木)
- 3位決定戦：7月19日(日)
- 決勝：7月20日(月)
※開催日は日本時間。
2026年W杯の放送・配信予定はどこ？
DAZN
2026年W杯は、ネット『DAZN』が全104試合のライブ配信を予定。日本戦は全試合無料配信となる。
さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。
|チャンネル
|形態
|内容
|DAZN
[DMM×DAZNホーダイがお得！]
|ネット
|・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BS
|BS
|・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BSプレミアム4Ｋ
|BS
|・全104試合を放送(生中継・録画)
|NHK ONE
|ネット
|・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|・計15試合生中継
・グループステージ日本戦1試合生中継
|フジテレビ
|地上波
|・10試合を生中継
2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法
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