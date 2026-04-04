サッカーW杯2026全出場国はいつ決まる？決定日・日本戦のスケジュール・組み合わせまとめ

サッカーの頂点を決める4年に一度の祭典、FIFAワールドカップ。大会本番に向けて各大陸で激しい予選が続き、各チームが出場を決めている。

本記事では、サッカーW杯の全出場国が決定するタイミング・スケジュールについて紹介する。

2026年W杯の全出場国はいつ決まる？スケジュールは？

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2026年に開催されるFIFAワールドカップの出場48チームは、現地時間2026年3月31日(日本時間4月1日)にすべて確定した。各大陸予選の最終局面となるプレーオフがこの日に終了し、最後の出場枠が埋まったことで本大会の全参加国が出そろった。

最終的に“ラスト1枠”を勝ち取ったのはイラク代表。大陸間プレーオフのパスBでボリビア代表を下し、48番目の出場国として本大会行きを決めた。この結果により、グループステージの構成や対戦カードも完全に確定している。

今大会は出場枠が48チームに拡大されたことで、予選の仕組みも従来以上に複雑化。2025年12月の組み合わせ抽選時点では欧州プレーオフ4枠と大陸間プレーオフ2枠の計6枠が未確定となっていたが、2026年3月26日から31日にかけて実施されたプレーオフによってすべての出場国が決定した。

なお、日本代表は2025年3月20日に本大会出場を確定させており、開催国を除けば世界最速での突破となった。こうして全出場国が出そろい、2026年6月11日の開幕に向けた準備が整った形となる。

2026年W杯の組み合わせは？

2026年FIFAワールドカップは、出場48チームによる全12グループの組み合わせが確定。大陸間プレーオフを含むすべての予選が終了した2026年3月31日(現地時間)をもって、グループステージの対戦カードが正式に決定した。

今大会は出場国の拡大に伴い、グループ数も従来より増加。各グループ4チームで構成され、上位チームがノックアウトステージへ進出する形式となる。強豪国同士の対戦や新興国の台頭など、各グループで見どころの多い組み合わせとなった。

日本代表はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦。欧州の強豪2カ国を相手に厳しい戦いが予想されるが、突破をかけた重要なグループとなる。

ブラジル、アルゼンチン、フランス、スペインといった優勝候補はそれぞれ別グループに分かれており、決勝トーナメント進出に向けた戦いが注目される。

グループ 出場国 グループA メキシコ／南アフリカ／韓国／チェコ グループB カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ／カタール／スイス グループC ブラジル／モロッコ／ハイチ／スコットランド グループD アメリカ／パラグアイ／オーストラリア／トルコ グループE ドイツ／キュラソー／コートジボワール／エクアドル グループF オランダ／日本／スウェーデン／チュニジア グループG ベルギー／エジプト／イラン／ニュージーランド グループH スペイン／カーボベルデ／サウジアラビア／ウルグアイ グループI フランス／セネガル／イラク／ノルウェー グループJ アルゼンチン／アルジェリア／オーストリア／ヨルダン グループK ポルトガル／コンゴ民主共和国／ウズベキスタン／コロンビア グループL イングランド／クロアチア／ガーナ／パナマ

2026年W杯日本代表の対戦スケジュールは？

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2026年FIFAワールドカップに出場する日本代表は、グループFに入りオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。欧州の強豪が揃う厳しいグループとなった中で、各試合の結果が突破に直結する重要な戦いとなる。

初戦は6月15日(月)午前5:00キックオフのオランダ戦。大会の流れを左右する一戦であり、ここで勝ち点を獲得できるかが大きなポイントとなる。続く第2戦は6月21日(日)13:00からチュニジアと対戦。比較的戦力が拮抗するカードと見られ、確実に勝利を狙いたい試合だ。

グループ最終戦は6月26日(金)午前8:00キックオフのスウェーデン戦。欧州予選プレーオフを勝ち上がった実力国との対戦となり、突破の行方を左右する大一番となる可能性が高い。

いずれの試合も日本時間での開催となっており、地上波と配信サービスの両方で視聴可能。大会序盤から緊張感のある戦いが続く中、日本代表の戦いに注目が集まる。

試合 日時(日本時間) 対戦カード 会場 放送・配信 第1戦 6月15日(月) 5:00 日本 vs オランダ ダラス・スタジアム NHK総合／DAZN 第2戦 6月21日(日) 13:00 日本 vs チュニジア エスタディオ・モンテレイ 日本テレビ系／NHK BS／DAZN 第3戦 6月26日(金) 8:00 日本 vs スウェーデン ダラス・スタジアム NHK総合／DAZN

2026年ワールドカップの大会スケジュール

2026年W杯は、日本時間6月12日(金)に開幕を予定している。6月28日(日)までグループステージが行われ、6月29日(月)から決勝トーナメントに突入。その後、7月20日(月)に決勝戦が開催予定だ。

グループステージ：

第1節：6月12日(金)～6月18日(木)

第2節：6月19日(金)～6月24日(水)

第3節：6月25日(木)～6月28日(日)

第1節：6月12日(金)～6月18日(木) 第2節：6月19日(金)～6月24日(水) 第3節：6月25日(木)～6月28日(日) ラウンド32：6月29日(月)～7月4日(土)

ラウンド16：7月5日(日)～7月8日(水)

準々決勝：7月10日(金)～7月12日(日)

準決勝：7月15日(水)～7月16日(木)

3位決定戦：7月19日(日)

決勝：7月20日(月)

※開催日は日本時間。

2026年W杯の放送・配信予定はどこ？

DAZN

2026年W杯は、ネット『DAZN』が全104試合のライブ配信を予定。日本戦は全試合無料配信となる。

さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル 形態 内容 DAZN

[DMM×DAZNホーダイがお得！] ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026年W杯は『DAZN』が全試合をライブ配信する。『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

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