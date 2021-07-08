サッカーU-24ルーマニア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ルーマニア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24ルーマニア代表｜東京五輪メンバー
GK
ミハイ・アイオアニ（ファルル・コンスタンツァ）
ミハイ・ポパ（AFCアストラ・ジュルジュ）
シュテファン・タルノヴァヌ（FCSB）
DF
ラドゥ・ボボク（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アンドレイ・キンドリシュ（FCボトシャニ）
ヴィルジル・ギタ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
リカルド・グリゴレ（ディナモ・ブカレスト）
アレックス・パシュカヌ（SDポンフェラディーナ／スペイン）
アンドレイ・ラティウ（ビジャレアル／スペイン）
フロリン・シュテファン（無所属）※オーバーエイジ
MF
トゥドール・バルツァ（ディナモ・キエフ／ウクライナ）
アンドレイ・チョバヌ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アレックス・ドブレ（ディジョン／フランス）
マルコ・ダルカ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
イオン・ゲオルゲ（FCヴォルンタリ）
ヴァレンティン・ゲオルゲ（AFCアストラ・ジュルジュ）
マリウス・マリン（ACピサ1909／イタリア）
ドラゴシュ・ネデルク（FCSB）
FW
ジョルジェ・ガネア（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アンドレイ・スンテアン（FCヘルマンシュタット）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月1日時点のもの
サッカーU-24ルーマニア代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|20:00
|B組第1節
|ホンジュラス vs ルーマニア
|茨城カシマスタジアム
|7/25(日)
|20:00
|B組第2節
|ルーマニア vs 韓国
|茨城カシマスタジアム
|7/28(水)
|17:30
|B組第3節
|ルーマニア vs ニュージーランド
|札幌ドーム
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