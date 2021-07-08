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サッカーU-24ルーマニア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24ルーマニア代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24ルーマニア代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ルーマニア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24ルーマニア代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24ルーマニア代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24ルーマニア代表｜東京五輪メンバー

GK

ミハイ・アイオアニ（ファルル・コンスタンツァ）
ミハイ・ポパ（AFCアストラ・ジュルジュ）
シュテファン・タルノヴァヌ（FCSB）

DF

ラドゥ・ボボク（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アンドレイ・キンドリシュ（FCボトシャニ）
ヴィルジル・ギタ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
リカルド・グリゴレ（ディナモ・ブカレスト）
アレックス・パシュカヌ（SDポンフェラディーナ／スペイン）
アンドレイ・ラティウ（ビジャレアル／スペイン）
フロリン・シュテファン（無所属）※オーバーエイジ

MF

トゥドール・バルツァ（ディナモ・キエフ／ウクライナ）
アンドレイ・チョバヌ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アレックス・ドブレ（ディジョン／フランス）
マルコ・ダルカ（ヴィトルル・コンスタンツァ）
イオン・ゲオルゲ（FCヴォルンタリ）
ヴァレンティン・ゲオルゲ（AFCアストラ・ジュルジュ）
マリウス・マリン（ACピサ1909／イタリア）
ドラゴシュ・ネデルク（FCSB）

FW

ジョルジェ・ガネア（ヴィトルル・コンスタンツァ）
アンドレイ・スンテアン（FCヘルマンシュタット）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月1日時点のもの

サッカーU-24ルーマニア代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 20:00 B組第1節 ホンジュラス vs ルーマニア 茨城カシマスタジアム
7/25(日) 20:00 B組第2節 ルーマニア vs 韓国 茨城カシマスタジアム
7/28(水) 17:30 B組第3節 ルーマニア vs ニュージーランド 札幌ドーム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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