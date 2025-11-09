このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MLB awards 2025 spotvSPOTV NOW
SPOTV NOWでMLBアワード2025を視聴！MVPは日本語実況・解説付き
GOAL

MLB 2025 MVP発表はいつ？日程・時間・候補選手一覧

MLB 2025 MVP発表はいつ？MLBアワード2025の日程や時間、MVP候補選手一覧視聴方法を紹介。

MLBアワード2025をライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』はMLBアワード2025を連日ライブ配信！

大谷翔平・山本由伸らの受賞は…

日本語実況・解説付きのMVP発表は11/14(金)8:00～

SPOTV NOW

MLBアワード2025をライブ配信

今すぐ視聴

MLBアワード2025では、11月14日(金)にMVPを発表。その他の賞も11月3日(月)から順次発表されている。

SPOTV NOWでMLBアワード2025をライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、MLBアワード2025の日程や各賞の候補選手などを紹介する。

候補選手

MLBは各賞の最終候補選手を3選手ずつ発表。ワールドシリーズを制したロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平はナショナル・リーグのMVP、山本由伸はサイ・ヤング賞の最終候補に名を連ねている。

MVP

アメリカン・リーグナショナル・リーグ
アーロン・ジャッジ（ヤンキース）大谷翔平（ドジャース）
カル・ローリー（マリナーズ）カイル・シュワーバー（フィリーズ）
ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）フアン・ソト（メッツ）

サイ・ヤング賞

アメリカン・リーグナショナル・リーグ
ハンター・ブラウン（アストロズ）クリストファー・サンチェス（フィリーズ）
ギャレット・クローシェ（レッドソックス）ポール・スキーンズ（パイレーツ）
タリック・スクーバル（タイガース）山本由伸（ドジャース）

新人王

アメリカン・リーグナショナル・リーグ
ロマン・アンソニー（レッドソックス）ドレイク・ボールドウィン（ブレーブス）
ニック・カーツ（アスレチックス）ケイレブ・ダービン（ブルワーズ）
ジェイコブ・ウィルソン（アスレチックス） ケイド・ホートン（カブス）
SPOTV NOWでMLBアワード2025をライブ配信！今すぐ視聴

MLBアワード2025はいつ？発表スケジュール

MLBアワードでは、数日にわたってノミネート選手や受賞者を発表。MVPは11月14日に発表される。

各賞の発表スケジュール一覧は以下の通り。

開催日アワード
11月3日(月)ゴールドグラブ賞
11月4日(火)主要アワード(MVPなど)ファイナリスト発表
11月7日(金)シルバースラッガー賞(ナ・リーグ)
11月8日(土)シルバースラッガー賞(ア・リーグ)
プラチナグラブ賞
11月11日(火)新人王
11月12日(水)最優秀監督賞
11月13日(木)サイ・ヤング賞
11月14日(金)MVP
オールMLBチーム
ハンク・アーロン賞
カムバック賞
マリアーノ・リベラ賞
トレバー・ホフマン賞
エドガー・マルティネス賞
最優秀エグゼクティブ
11月21日(金)ハート＆ハッスル賞

SPOTV NOWでMLBアワード2025をライブ配信！今すぐ視聴

MLBアワード2025のテレビ放送・ネット配信予定

MLBアワード2025は、ネット『SPOTV NOW』が2025年11月3日(月)から各賞を順次ライブ配信および見逃し配信を実施。その他のテレビ放送、ネット配信局での生中継は予定されていない。

『SPOTV NOW』の中継は原則として現地英語実況での配信となるが、一部のアワードは日本語での実況配信を予定している。配信は現地メディアの発表映像だけでなく、選手インタビューを交えながら届けられる。

開催日配信開始時刻アワード実況・解説
11月3日(月)10:30～ゴールドグラブ賞 
11月4日(火)未定主要アワード(MVPなど)ファイナリスト発表 
11月7日(金)8:00シルバースラッガー賞(ナ・リーグ)英語配信
11月8日(土)8:00シルバースラッガー賞(ア・リーグ)英語配信
プラチナグラブ賞 
11月11日(火)8:00新人王英語配信
11月12日(水)8:00最優秀監督賞英語配信
11月13日(木)8:00サイ・ヤング賞英語配信
11月14日(金)8:00MVP実況：近藤祐司、解説：村田洋輔
11:00オールMLBチーム 
ハンク・アーロン賞 
カムバック賞 
マリアーノ・リベラ賞 
トレバー・ホフマン賞 
エドガー・マルティネス賞 
最優秀エグゼクティブ 
11月21日(金)未定ハート＆ハッスル賞 

※すべて日本時間。
※原則、現地英語実況の配信となります。一部日本語実況配信予定。
※ライブ配信するMLB アワード各賞の詳細はSPOTV NOWでご確認ください。
※配信する授賞式は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

SPOTV NOWでMLBアワード2025をライブ配信！今すぐ視聴

MLBアワード2025の視聴方法

前述の通り、MLBアワード2025は『SPOTV NOW』でライブ配信を行う。ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

SPOTV NOWでMLBアワード2025をライブ配信！今すぐ視聴

MLBワールドシリーズ2025｜関連情報

0