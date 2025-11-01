2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップは11月1日(土)に決勝が開催される。

ルヴァンカッププライムラウンド決勝の試合日程・キックオフ時間

ルヴァンカッププライムラウンド決勝は2025年11月1日(土)に試合が開催される。

日付 対戦カード 会場 視聴方法 11/1(土)

13:05 柏 vs 広島 国立競技場 【TV】

スカパー！サッカーセット

フジテレビ

【ネット】

FOD

Lemino(録画)

ルヴァンカップ2025の関連情報

