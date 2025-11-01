このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月1日】JリーグYBCルヴァンカップ2025決勝のテレビ放送予定・キックオフ時間・視聴方法

【ルヴァンカップ2025 テレビ放送予定】JリーグYBCルヴァンカップ決勝のTV放送予定、キックオフ時間を紹介。

2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップは11月1日(土)に決勝が開催される。

ルヴァンカッププライムラウンド決勝の試合日程・キックオフ時間

ルヴァンカッププライムラウンド決勝は2025年11月1日(土)に試合が開催される。

日付対戦カード会場視聴方法
11/1(土)
13:05		柏 vs 広島国立競技場【TV】
スカパー！サッカーセット
フジテレビ
【ネット】
FOD
Lemino(録画)

※「スカパー！サッカーセット」付帯の「
スカパー！番組配信」でスマホ・タブレット・PCなどでの視聴も可能

ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法

Leminoなら全試合が無料視聴可能！

映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。

『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。

Amazon「FOD」チャンネルでもルヴァンカップの注目試合がライブ配信されている。ルヴァンカップ以外にも映画やドラマなどが見放題となる同チャンネルは、通常月額が976円(税込)となっている。

この機会に登録してヴァンカップ準決勝を楽しもう。

ルヴァンカップ2025の関連情報

