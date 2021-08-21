【サッカー日本代表 メンバー発表】2021年9月に開幕するカタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選に臨む日本代表のメンバー発表日程・詳細について紹介。

2022年のカタールW杯本大会に向けて、2021年9月よりアジア地区の最終予選がスタートする。

本記事では、サッカー日本代表のW杯アジア最終予選のメンバー発表日程を紹介する。

目次

サッカー日本代表｜メンバー発表はいつ？

2021年9月のカタールW杯アジア最終予選に臨むサッカー日本代表のメンバー発表は、2021年8月26日（木）16:00からオンラインで行われる。

日本代表は9月2日にホーム・パナソニックスタジアム吹田でオマーン代表と、7日にアウェーで中国代表と対戦する。

サッカー日本代表｜直近の招集メンバーリスト

5月28日のミャンマー代表戦（W杯予選）、U-24日本代表戦（6月3日、チャリティマッチ）、タジキスタン代表戦（同7日、W杯予選）、セルビア代表戦（同11日、国際親善試合）、キルギス代表戦（同15日、W杯予選）に招集されたメンバーリストは以下の通り。

GK

川島永嗣（ストラスブール／フランス）

シュミット・ダニエル（シント＝トロイデンVV／ベルギー）

中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）

権田修一（清水エスパルス）

DF

長友佑都（無所属）

吉田麻也（サンプドリア／イタリア）

酒井宏樹（浦和レッズ）

室屋成（ハノーファー／ドイツ）

植田直通（ニーム／フランス）

中山雄太（ズウォレ／オランダ）

冨安健洋（ボローニャ／イタリア）

橋岡大樹（シント＝トロイデンVV／ベルギー）

菅原由勢（AZ／オランダ）

佐々木翔（サンフレッチェ広島）

谷口彰悟（川崎フロンターレ）

昌子源（ガンバ大阪）

山根視来（川崎フロンターレ）

中谷進之介（名古屋グランパス）

小川諒也（FC東京）

MF

原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）

遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）

伊東純也（ヘンク／ベルギー）

橋本拳人（ロストフ／ロシア）

南野拓実（リヴァプール／イングランド） ※クラブ事情のため離脱(6/12)

守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）

鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

板倉滉（シャルケ／ドイツ）

三好康児（アントワープ／ベルギー）

遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）

堂安律（PSV／オランダ）

久保建英（マジョルカ／スペイン）

古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

川辺駿（グラスホッパー／スイス）

坂元達裕（セレッソ大阪）

FW

大迫勇也（ヴィッセル神戸） ※負傷のため離脱(6/6)

浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）

オナイウ阿道（トゥールーズ／フランス）※追加招集(6/6)

※所属クラブは2021/8/21時点

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