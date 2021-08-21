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サッカー日本代表｜カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選のメンバー発表はいつ？

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【サッカー日本代表 メンバー発表】2021年9月に開幕するカタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選に臨む日本代表のメンバー発表日程・詳細について紹介。

2022年のカタールW杯本大会に向けて、2021年9月よりアジア地区の最終予選がスタートする。

本記事では、サッカー日本代表のW杯アジア最終予選のメンバー発表日程を紹介する。

目次

  1. サッカー日本代表｜メンバー発表はいつ？
  2. サッカー日本代表｜直近の招集メンバーリスト
  3. サッカー日本代表｜W杯アジア最終予選の試合予定
  4. サッカー日本代表｜関連情報

サッカー日本代表｜メンバー発表はいつ？

2021年9月のカタールW杯アジア最終予選に臨むサッカー日本代表のメンバー発表は、2021年8月26日（木）16:00からオンラインで行われる。

日本代表は9月2日にホーム・パナソニックスタジアム吹田でオマーン代表と、7日にアウェーで中国代表と対戦する。

サッカー日本代表｜直近の招集メンバーリスト

5月28日のミャンマー代表戦（W杯予選）、U-24日本代表戦（6月3日、チャリティマッチ）、タジキスタン代表戦（同7日、W杯予選）、セルビア代表戦（同11日、国際親善試合）、キルギス代表戦（同15日、W杯予選）に招集されたメンバーリストは以下の通り。

GK

川島永嗣（ストラスブール／フランス）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデンVV／ベルギー）
中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
権田修一（清水エスパルス）

DF

長友佑都（無所属）
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
酒井宏樹（浦和レッズ）
室屋成（ハノーファー／ドイツ）
植田直通（ニーム／フランス）
中山雄太（ズウォレ／オランダ）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
橋岡大樹（シント＝トロイデンVV／ベルギー）
菅原由勢（AZ／オランダ）
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
谷口彰悟（川崎フロンターレ）
昌子源（ガンバ大阪）
山根視来（川崎フロンターレ）
中谷進之介（名古屋グランパス）
小川諒也（FC東京）

MF

原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（ロストフ／ロシア）
南野拓実（リヴァプール／イングランド） ※クラブ事情のため離脱(6/12)
守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
板倉滉（シャルケ／ドイツ）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
堂安律（PSV／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
川辺駿（グラスホッパー／スイス）
坂元達裕（セレッソ大阪）

FW

大迫勇也（ヴィッセル神戸） ※負傷のため離脱(6/6)
浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
オナイウ阿道（トゥールーズ／フランス）※追加招集(6/6)

※所属クラブは2021/8/21時点

サッカー日本代表｜W杯アジア最終予選の試合予定

試合日 大会 対戦カード 会場
9/2(木)19:10 W杯アジア最終予選 日本 vs オマーン パナソニックスタジアム吹田
9/7(火)未定 W杯アジア最終予選 中国 vs 日本 アウェー／未定
10/7(木)未定 W杯アジア最終予選 サウジアラビア vs 日本 アウェー／未定
10/12(火)未定 W杯アジア最終予選 日本 vs オーストラリア 埼玉スタジアム2002
11/11(木)未定 W杯アジア最終予選 ベトナム vs 日本 アウェー／未定
11/16(火)未定 W杯アジア最終予選 オマーン vs 日本 アウェー／未定
1/27(木)未定 W杯アジア最終予選 日本 vs 中国 ホーム／未定
2/1(火)未定 W杯アジア最終予選 日本 vs サウジアラビア ホーム／未定
3/24(木)未定 W杯アジア最終予選 オーストラリア vs 日本 アウェー／未定
3/29(火)未定 W杯アジア最終予選 日本 vs ベトナム ホーム／未定

サッカー日本代表｜関連情報

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