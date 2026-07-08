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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

AmazonプライムデーでiPhone・iPad・Macbook・Apple Watchはセール対象？割引アイテムまとめ

AmazonプライムデーのApple製品セールまとめ｜iPhone・iPad・MacBook・Apple Watchは安い？

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデーでは、iPhone、iPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品がセール対象となる。Apple製品は通常時に大幅な値下げが少ないため、プライムデー期間中の割引価格やポイント還元を活用したい。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、iPhone、iPad、MacBook、Apple Watchのプライムデーセールを紹介する。

iPhone、iPad、MacBook、Apple Watchは安くなる？

Amazonプライムデーでは、すでにiPhoneシリーズやApple Watch、iPad Air、AirPodsなどが販売予定商品として掲載されている。

Apple製品は通常時の値下げが少ないため、セール価格やポイント還元を組み合わせて購入できる大型セールは貴重な機会となる。特に、iPadやApple Watch、AirPodsはプライムデーでも注目度が高く、モデルやカラーによっては早期に在庫切れとなる可能性もある。

一方、MacBookは現時点でセール対象商品とはなっていない。購入を検討している場合は、プライムデー開始前から対象商品や価格推移を確認し、割引率やポイント還元を含めて比較することが重要だ。

Appleセール対象商品

4 pre pri 20260706Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 5 pre pri 20260706Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 11 pre pri 20260706Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
6 pre pri 20260706Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M 7 pre pri 20260706Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 8 pre pri 20260706Apple Pencil Pro
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9 pre pri 20260706Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応) 10 pre pri 20260706Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

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Apple製品以外にも安くなる商品はある？

Amazonプライムデーでは、Apple製品以外にも幅広いジャンルの商品がセール対象となる。Amazonデバイスや家電、ガジェット、食品・飲料、日用品、ファッション、スポーツ用品など、普段使いしやすい商品も多く登場する。

セール対象商品

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4 sales ranks 20260708Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 5 sales ranks 20260708SALONIA サロニア スムースシャインスマートドライヤー アッシュホワイト SAL25120AW ヘアドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 6 sales ranks 20260708【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 4TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-4T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
7 sales ranks 20260708HP ノートパソコン OmniBook 7 Aero 13-bg 13.3インチ 軽量970g IPSディスプレイ AMD Ryzen AI 5 340 プロセッサ 16GBメモリ 512GB SSD Windows11 Home グレイシャーシルバー Copilotキー搭載 AIPC NPU 50 TOPS (型番：BF8H3PA-AAAA 8 sales ranks 20260708【Amazon.co.jp限定】 ケルヒャー(Karcher) 最もコンパクトな高圧洗浄機 K MINIプラス 軽量 小型 簡単接続 高い収納性 しなやか高圧ホース 洗車 泥 花粉除去効果 黄砂 (50/60Hz) 1.600-071.0 9 sales ranks 20260708Anker ポータブル電源 大容量 1024Wh Solix C1000 Gen 2 高出力AC 1550W リン酸鉄 世界最速充電54分 | 世界最小クラス 防災 キャンプ 車中泊 停電対策 静音 コンパクト アプリ対応 10年長寿命 (オフホワイト)
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49 pre prime 20260705[プーマ] ソックス 靴下 サッカー LIGA ジュニア ストッキング 729880 キッズ 50 pre prime 20260705adidas(アディダス) サッカー ソックスミラノ 23 ソックス 2足組 KPW74メンズ 51 pre prime 20260705adidas(アディダス) ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ
52 pre prime 20260705[ミズノ] サッカーウェア ゼログライド ショートソックス 5本指 グリップ P2MX2510 53 pre prime 20260705[PUMA] タオル プール スポーツ ボックスタオル 054873 25年春夏カラー 54 pre prime 20260705[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー レギンス メンズ
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19 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ 20 pre prime 20260705[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠 21 pre prime 20260705ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD 540粒(90日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 パウチ
22 pre prime 20260705ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合 23 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ 24 pre prime 20260705DHC 天然ビタミンE[大豆] 90日分
25 pre prime 20260705by Amazon ごみ袋 半透明 とって付き シャカシャカタイプ 30L 150枚 26 pre prime 20260705DHC カルシウム／マグ 90日分【栄養機能食品（カルシウム・マグネシウム）】 27 pre prime 20260705【レノア クエン酸in 衣類のすすぎ消臭剤 蓄積ニオイをはがす 強い香りでごまかさない超無臭 さわやかシトラスの香り 微香 詰め替え 1110mL
28 pre prime 20260705by Amazon 犬用 ウンチ処理袋 無香料 300枚 (トイレに流せる) 29 pre prime 20260705GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [リフレッシュミント] 120g×2個+おまけ付き【Amazon.co.jp限定品】 30 pre prime 20260705DHC メリロートPlus 30日分(60粒) サプリメント
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