AmazonプライムデーでiPhone・iPad・Macbook・Apple Watchはセール対象？割引アイテムまとめ

Amazonプライムデーでは、iPhone、iPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品がセール対象となる。Apple製品は通常時に大幅な値下げが少ないため、プライムデー期間中の割引価格やポイント還元を活用したい。

本記事では、iPhone、iPad、MacBook、Apple Watchのプライムデーセールを紹介する。

iPhone、iPad、MacBook、Apple Watchは安くなる？

Amazonプライムデーでは、すでにiPhoneシリーズやApple Watch、iPad Air、AirPodsなどが販売予定商品として掲載されている。

Apple製品は通常時の値下げが少ないため、セール価格やポイント還元を組み合わせて購入できる大型セールは貴重な機会となる。特に、iPadやApple Watch、AirPodsはプライムデーでも注目度が高く、モデルやカラーによっては早期に在庫切れとなる可能性もある。

一方、MacBookは現時点でセール対象商品とはなっていない。購入を検討している場合は、プライムデー開始前から対象商品や価格推移を確認し、割引率やポイント還元を含めて比較することが重要だ。

Appleセール対象商品

Apple製品以外にも安くなる商品はある？

Amazonプライムデーでは、Apple製品以外にも幅広いジャンルの商品がセール対象となる。Amazonデバイスや家電、ガジェット、食品・飲料、日用品、ファッション、スポーツ用品など、普段使いしやすい商品も多く登場する。

セール対象商品

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